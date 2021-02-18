Balıkesir'de 1 mahalle karantinaya alındı

Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Tepeköy Mahallesi, koronavirüs vakaları ile temaslı kişi sayısı artması üzerine Dursunbey İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Jandarma ekipleri, mahallenin giriş-çıkışlarını barikatla kapattı.
Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Tepeköy Mahallesi, koronavirüs vakaları ile temaslı kişi sayısı artması üzerine Dursunbey İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Jandarma ekipleri, mahallenin giriş-çıkışlarını barikatla kapattı.
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