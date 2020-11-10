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Balıkesir'de 12 milyon metreküp metan gazı enerjiye dönüştü

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen, 50 bin hanenin yıllık enerjisini karşılayan elektrik üretim tesisi; 11 ayda 12 milyon metreküp metan gazının atmosfere salınımını engelledi.
Balıkesir'de 12 milyon metreküp metan gazı enerjiye dönüştü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda metan gazını enerjiye çevirecek üretim tesisi geçtiğimiz yıl faaliyete başladı. Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda atmosfere yayılan metan gazını elektriğe çevirmek için hazırlanan tesise 2 motor takviyesi daha yapılarak 5,6 Mw olan kurulu gücünü 8,4 Mw kurulu güce ulaştırdı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda büyük bir adım olan çevreci tesiste, 400 bin ton çöp işlenerek, 50 bin haneye enerji olarak veriliyor. 2021 yılında üretimin daha da artırılması hedeflenen tesis, 2020 yılının başından bu yana 12 milyon metreküp metan gazının salınımını engelledi.

HEDEFLENENDEN BİR YIL ÖNCE HİZMETE BAŞLADI

Türkiye’nin en önemli çevre projelerinden birine imza attıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Altıeylül ilçesi Gökköy Mahallesi’nde bulunan ve ilçelerin katı atıklarının işlendiği Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda atıklardan enerji üretecek tesis, tam zamanlı üretime geçti. 2021 yılından itibaren Balıkesir’de çöpten elektrik üretiminin başlaması hedeflenirken, ekiplerin hızlı çalışması sayesinde tesiste tam zamanlı elektrik üretimine başlanıldı. Tesiste, yıllık ortalama 400 bin ton çöp işlenerek, 18 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılanıp, tesisin tam zamanlı üretime geçmesi sayesinde 50 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanmaya başlandı" dedi.

ÖRNEK PROJELER ARASINDA YERİNİ ALDI

Kurulan tesis sayesinde Balıkesir’in ülke ekonomisine katkı sağladığını kaydeden Başkan Yılmaz, tam zamanlı çalışması sayesinde Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda atmosfere yayılan gazların da enerjiye dönüştürülmüş olduğunu belirtti. Açığa çıkan 12 milyon metreküp metan gazının doğayı kirletmesini engellediğini vurgulayan Yılmaz, "Çöpü sorun olmaktan çıkarıp, ekonomik ve ekolojik bir değere dönüştüren tesis sayesinde kirletici gazların salınımı önemli ölçüde azaltıldı. Doğaya, toprağa ve insana saygılı çevreci yatırımlarımız bundan sonra da artarak devam edecek" diye konuştu.

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