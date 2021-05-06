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Balıkesir’de 375 gramlık pide 1 buçuk lira

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “375 gram ağırlığındaki Fırıntaş kare halk pidesi, 1 buçuk liradan satılıyor” dedi.
Balıkesir’de 375 gramlık pide 1 buçuk lira

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Fırıntaş’ın 41 yıldan bu yana Balıkesir’de faaliyetini sürdürdüğünü ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, “Fırıntaş, vatandaşların sofrasına hijyenik, sağlıklı ve uygun fiyatla ekmek ulaştırmayı sürdürüyor. Ramazan ayına özel olarak hazırlanan 375 gramlık kare halk pidesi 1 buçuk liradan satışa sunuldu” diye konuştu.

GÜNLÜK 50 BİN PİDE

Başkan Yılmaz, geçen yıl 3 liradan satılan pidenin, bu yıl 1 buçuk liradan satışa sunulduğunu ve il genelinde 8 ilçedeki 46 satış noktasının yanı sıra anlaşmalı marketlerde de pidenin tüketicilerle buluşturulduğunu ifade etti.

Pidelerin lezzeti ve uygun fiyatı dolayısıyla vatandaşlar tarafından tercih edildiğini vurgulayan Başkan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Fırıntaş, günlük 50 bin pide üretiyor. Lezzeti ve uygun fiyatı dolayısıyla oldukça beğeni kazanan Fırıntaş kare halk pidelerinin yanında, Ramazan ayı boyunca vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen; somun ekmek, tam buğday ekmeği ve köylü ekmeğinin de üretimi devam ediyor. Şu an Türkiye’deki en ekonomik ramazan pidesi satışı Balıkesir’de gerçekleşiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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