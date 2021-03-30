  • BIST 1.393
  • Altın 452,082
  • Dolar 8,2493
  • Euro 9,6967
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 2 °C
»

Balıkesir'de ambulans, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi öldü, iki kişi yaralandı

Mesut Ece idaresindeki 10 SJ 275 plakalı kamyon, Bandırma-Çanakkale kara yolu Edincik mezbahası mevkisinde, Özkan Özgüneş yönetimindeki 10 E 3152 otomobile çarparak karşı şeride geçip Tezcan Tekin kontrolündeki 10 DDA 26 plakalı ambulansla çarpıştı.
Balıkesir'de ambulans, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi öldü, iki kişi yaralandı

Alınan bilgilye göre, Mesut Ece idaresindeki 10 SJ 275 plakalı kamyon, Bandırma-Çanakkale kara yolu Edincik mezbahası mevkisinde, Özkan Özgüneş yönetimindeki 10 E 3152 otomobile çarparak karşı şeride geçip Tezcan Tekin kontrolündeki 10 DDA 26 plakalı ambulansla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ambulans şoförü Tezcan Tekin ve kamyon sürücüsü Mesut Ece ile ambulansta bulunan hasta Hicabiye Ceylan ve refakatçisi olan yakını Ayşegül Işıkhan yaşamını yitirdi. Ambulanstaki iki sağlık çalışanı Yasin Anat ile Süleyman Arif Öztürk ise yaralandı.

Yaralılar, Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri ise Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Devrilen kamyonun kasasında yüklü bazı koyunlar da telef oldu.

Otomobil sürücüsü Özkan Özgüneş de gözaltına alındı.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, Gönen Devlet Hastanesi Başhekimi Ersin Atıcı, Bandırma Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kazayı duyan çok sayıda sağlık personelleri de hastaneye geldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu30 Mart 2021 Salı 09:40
  • Antalya'da komşuların kömürlük kavgası: 2 yaralı30 Mart 2021 Salı 09:39
  • e-imza ve mobil imza 5,5 milyona yaklaştı30 Mart 2021 Salı 09:38
  • Cehennem Deresi Kanyonu'nda erkek cesedi bulundu30 Mart 2021 Salı 09:38
  • Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro kabinesindeki 6 değişikliği açıkladı30 Mart 2021 Salı 09:34
  • DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumluları yakalandı30 Mart 2021 Salı 09:29
  • İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 'Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi' konulu genelge gönderdi30 Mart 2021 Salı 09:28
  • İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı30 Mart 2021 Salı 09:23
  • Bomba görüntüler: Rus SİHA'sı uçağı yok etti, füzenin şekli dikkat çekti30 Mart 2021 Salı 09:19
  • FETÖ'nün savunma sanayi yapılanmasına yönelik soruşturmada 26 gözaltı kararı30 Mart 2021 Salı 09:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti