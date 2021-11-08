  • BIST 1.608,540
  • Altın 568,04
  • Dolar 9,6750
  • Euro 11,2184
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 13 °C
»

Balıkesir’de FETÖ’nün finans yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Balıkesir’de FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir’de FETÖ’nün finans yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün finans yapılanması içerisinde ‘Mütevelli/Esnaf Heyeti’ olarak faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar, teşhisler, ihbarlar ile banka, dernek ve müzahir kurum kayıtları bulunan 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 13 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Bu arada adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eşiyle tartışıp evini yakmakla tehdit eden şüpheliyi polis ikna etti08 Kasım 2021 Pazartesi 16:26
  • Ankara'da 1000 polisle asayiş uygulaması05 Kasım 2021 Cuma 23:39
  • Aleyna'yı intihara sürükleyen şüphelinin, tutukluluğunun devamına karar verildi05 Kasım 2021 Cuma 21:31
  • Bitlis'te terör operasyonunda 7 tutuklama05 Kasım 2021 Cuma 19:35
  • Emniyet Müdür Yardımcısını şehit eden polis memuru, hakim karşısında05 Kasım 2021 Cuma 19:35
  • Konya'da market soygunu05 Kasım 2021 Cuma 18:38
  • İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama05 Kasım 2021 Cuma 18:37
  • Aksaray'da kayıp zihinsel engelli kişi, gölette ölü bulundu05 Kasım 2021 Cuma 17:40
  • Kendisine havlayan köpeğe öfkelenip ateş açtı; 3 kadın ile köpek yaralandı05 Kasım 2021 Cuma 16:44
  • Ağabeyi mahkemede 'Tosuncuğu' suçladı: 'Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır'05 Kasım 2021 Cuma 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti