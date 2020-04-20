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Balıkesir'de jandarmaya ateş açıldı: Yaralı askerlerimiz var

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmaya ateş açılması sonucu iki asker yaralandı.
Balıkesir'de jandarmaya ateş açıldı: Yaralı askerlerimiz var

Alınan bilgiye göre, Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi etrafında uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açıldı.

Saldırıda iki uzman çavuş yaralandı, ateş açtıkları iddia edilen A.T. ve M.D. ile beraberindeki iki kişi araçla kaçtı.

Yaralı askerler, sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler, polis ekiplerince garaj kavşağında yakalandı.

"Sağlık durumları iyiye doğru gitmektedir"
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, yaralı uzman çavuşların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada "Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yaralanan iki uzman çavuşumuzun da sağlık durumları iyiye doğru gitmektedir." ifadesi kullanıldı.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

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