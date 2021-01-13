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Balıkesir'de karayolları ekipleri, kar yağışı ihtimaline karşı teyakkuza geçti

BALIKESİR için meteorolojinin yaptığı kar yağışı uyarısının ardından karayolları ekipleri, tuzlama ve küreme araçlarını belirli noktalarda hazır tutmaya başladı.
Balıkesir'de karayolları ekipleri, kar yağışı ihtimaline karşı teyakkuza geçti

Karayolları Genel Müdürlüğü Bursa 14'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Balıkesir 141'inci Şube Şefliği ekipleri, meteoroloji tahminlerine göre yarın saat 17.00’den itibaren beklenen kar yağışına karşı hazırlık yapmaya başladı. Bakımları tamamlanan küreme ve tuzlama araçları, kar yağışından etkilenmesi beklenen  Susurluk, Çanakçı, Şapçı ve Edremit bölgesi ile diğer kritik noktalara sevk edildi. 

Kar yağışı nedeniyle yolların kapanma riskine karşı, karayolları ekiplerinin 24 saat süreyle görev başında olacağı bildirildi.

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