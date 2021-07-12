Balıkesir’de konut fiyatları 4 yılda ikiye katlandı

Değerleme hizmeti sunan Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Minareci Küçükağa, Balıkesir ilinde son yıllarda yaşanan konut fiyat artışına dikkat çekti.

Balıkesir’deki konut sektörünün son yıllarda yaşadığı değişimi değerlendiren Küçükağa, “Altın Çember’in, İstanbul-İzmir, İzmir-Çanakkale ve Çanakkale-İstanbul otoyolu arasında kalan bölgeye verilen isimdir. Altın Üçgen veya Altın Ring olarak da bilinir. İstanbul ve İzmir arasında bir lokasyonda kalması, her iki denize de kıyısının olması ve demiryolu bağlantıları sayesinde Balıkesir lojistik olarak önemli bir pozisyonda yer almaktadır” diye konuştu.

2017 YILINDA ÜLKENİN EN ÇOK YATIRIM ALAN İLİ OLDU

Balıkesir’in sahip olduğu pozisyon sayesinde hızlı bir sanayi gelişimine kavuştuğunu belirten Küçükağa, “Balıkesir 2017 yılında ülkenin en çok yatırım alan ili olmuştur. Bu durum dolayısıyla nüfus ve çalışan iş gücünü de beraberinde artırmış ancak hızlı artan nüfusa yetişecek kadar hızlı bir gayrimenkul üretimi gerçekleşememiştir” ifadelerini kullandı.

Özellikle günümüze kadar süren imar problemlerine dikkat çeken Küçükağa, “İmara açılamayan bölgeler ve bir türlü çözülemeyen davalar nedeniyle arsa stoğu son yıllarda oldukça azaldı. Bu durum arsa fiyatlarını, dolayısıyla konut fiyatlarını etkiledi. Bunların yanı sıra özellikle son dönemde yaşadığımız maliyet artışları ile geçen seneye göre neredeyse yüzde 50’lere varan birim fiyat artışları görmekteyiz. İl genelinde yeni inşa edilmiş konutların ortalama birim fiyatları 3 bin lira bandında gezerken bu sene bu değer 4 bin 300 4 bin 500, hatta 4 bin 600 lira bandına kadar ilerledi” dedi.

PANDEMİ SONRASI EDREMİT VE AYVALIK İLÇELERİNE GÖÇ YOĞUNLUĞU

Pandemi sonrası home-ofis çalışma kültürünün gelişmesiyle körfez bölgesi dediğimiz Edremit ve Ayvalık ilçelerine anormal bir göç başladığına dikkatleri çeken Küçükağa, “Bu bölgelerde özellikle villa fiyatlarındaki değer artışları bazı kesimlerde yüzde 70’e kadar çıkmış durumda. Bölgenin gelişmesinin de bu artışta bir payı var elbette. Ancak bu artıştaki temel sebep pandemi sonrası ev arayışlarındaki kriterlerin değişmesi. Bahçeli evler, müstakil evler ve kalabalık olmayan yaşam tarzının popülerleşmesi, ayrıca doğal yaşam ve doğal beslenme gibi konularda bilincin artmasıyla körfez bölgesine olan ilgi gün geçtikçe artıyor” diye konuştu.

Sosyal medyanın etkinliğinin artması, gezi bloggerları ve yemek programlarında Balıkesir’in de adı geçmesi ile kentin yeme-içme kültürü birçok kişi tarafından tanındığını belirten Küçükağa, sözlerine şöyle devam etti;

“Bu durum doğal olarak Balıkesir’de bu sektörde faaliyet gösteren firmaların artmasına, daha çok insanın istihdamına ve genel olarak bir büyümeye neden oldu. Balıkesir günümüz itibariyle tatil lokasyonlarından sonra, et ve sütün tedarik edildiği bir il olarak da biliniyor. Zeytinyağı ve pirinç üretiminde zaten bilinirliği olan kentin artık et ve süt markaları da birçok kişi tarafından biliniyor.”

GAYRİMENKUL SATIŞLARI YÜZDE 110 ARTTI

Ahu Minareci Küçükağa, “Pandemi ve dolar kurundaki dalgalanmalar ile tüm ülkede olduğu gibi Balıkesir’de de satışlar neredeyse durma noktasına geldi. Ancak geçen sene haziran-temmuz-ağustos aylarında yapılan kampanyalar ile il genelinde gayrimenkul satışları bir anda patlama yaşadı. Geçen sene aynı aya oranla yüzde 110 civarında bir artış oldu. Arsa arzının kısıtlı olduğu ortamda bu şekilde yaşanan tüketimler ildeki fiyatlarda da doğal olarak dalgalanmalara ve spekülatif artışlara sebep oldu” diye konuştu.