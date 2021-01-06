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Balıkesir'de kuyumcu soydular, Manisa'da yakalandılar

BALIKESİR'de girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibini bayıltıcı sprey sıkarak bayıltıp, 21 altın bileziğini alıp kaçan 2 soyguncu, Manisa’da yakalandı.
Balıkesir'de kuyumcu soydular, Manisa'da yakalandılar

Olay, dün sabah, Hisariçi Mahallesi Yaymacılar Caddesi’nde bulunan kuyumcu dükkanında yaşandı. Kuyumcuya giren biri kadın silahlı 2 soyguncu, iş yeri sahibini bayıltıcı sprey sıkarak, etkisiz hale getirdi. Ardından da 21 bileziği alıp, kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın yönetimindeki ekip, çevredeki 50'ye yakın güvenlik kamera kayıtlarını incledi. Şüphelilerin Muhittin G. ve Fatmanur Yasemin Ö. olduğu tespit edildi. Manisa'da bulundukları belirlenen şüpheliler, Manisa ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon ile saklandıkları evde yakalandı. Sabah saatlerinde Balıkesir’e getirilen Muhittin G. ve Fatmanur Yasemin Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Balıkesir Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerin kuyumcudan çaldıkları 21 altın bilezikten üçünü sattıkları belirlenirken, 18 bilezik ile çalınan paralara el koyuldu. Şüphelilerin ifadelerinde, soygunu büfe açmak için yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.  

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