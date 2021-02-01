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Balıkesir'de lodos hayatı olumsuz etkiledi

BALIKESİR’in Edremit Körfezi'nde son günlerde etkili olan ve yaşamı olumsuz yönde etkileyen lodos, turistik tesislerin denizdeki iskelelerine zarar verdi, istinat duvarları çöktü. Savaştepe ilçesinde de bir evin saç çatısı çöktü.
Balıkesir'de lodos hayatı olumsuz etkiledi

Edremit ilçe merkezine bağlı Altınoluk mahallesinde lodos turistik tesislerin deniz üzerindeki iskelelerine zarar verdi. Özellikle Altınoluk ve Akçay mahalleleri sahilinde oluşan kuvvetli dalgalarla birlikte kumsala odun, dal parçaları ve çöpler doldu. Altınoluk'ta balıkçı barınağında balık tutan Bayram Karataş, iskelede lodos nedeniyle çökme olduğunu belirterek, "Rıhtım betonu herhalde düzgün atılmadığından denizin suyu da taşların altına girdiğinden rıhtım parçalandı. Lodostan her sene parçalanıyor burası” dedi.

Ayvalık ilçesine bağlı turistik Altınova mahallesinde bulunan bazı yazlık sitelerin istinat duvarları da lodos nedeniyle oluşan dalgalardan zarar gördü.

Savaştepe ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısında çökme meydana geldi. Çökme sırasında evin bahçe kısmında kimsenin olmaması ise büyük şans olarak değerlendirildi.

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