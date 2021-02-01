Balıkesir'de lodos hayatı olumsuz etkiledi

BALIKESİR’in Edremit Körfezi'nde son günlerde etkili olan ve yaşamı olumsuz yönde etkileyen lodos, turistik tesislerin denizdeki iskelelerine zarar verdi, istinat duvarları çöktü. Savaştepe ilçesinde de bir evin saç çatısı çöktü.