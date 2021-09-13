  • BIST 1.444,270
  • Altın 486,59
  • Dolar 8,4380
  • Euro 9,9350
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 25 °C
»

Balıkesir’de şehit yakınlarını ve gazileri duygulandıran anons

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, otobüslerine binen şehit yakınları ve gaziler BALKART’larını okuttuklarında 'Vatan size minnettar' anonsunu duyuyor.
Balıkesir’de şehit yakınlarını ve gazileri duygulandıran anons

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş, belediye otobüslerinde şehit yakınları ve gazilere yönelik sesli anons uygulaması başlattı. Uygulamada şehit yakınları ve gazilerin, belediye otobüslerinde kullandığı BALKART’ın okuttukları sırada cihazdan 'Vatan size minnettar' sesi yükseliyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan gaziler, kartlarını okuttuklarında duydukları 'Vatan size minnettar' anonsuyla hem duygulandı hem de gururlandı.

130920211205411014723.jpg

BU UYGULAMA BİZLERİ MEMNUN ETTİ

Konuyla ilgili, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Ali Hulusi Karakuz “Otobüse binip kartı okuttuğumuzda duyduğumuz ‘Vatan size minnettar’ sözü bizi son derece memnun, son derece onore ediyor. Yücel Başkanımızın bu çalışması bizleri ziyadesiyle memnun etti, kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Gazi Sinan Atkale ve Gazi İsmail Balaz da Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın bu uygulamasının kendilerini gururlandırdığını belirterek teşekkür etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oluyor13 Eylül 2021 Pazartesi 12:16
  • Havai fişek fabrikası patlaması davasında 4'üncü duruşma başladı13 Eylül 2021 Pazartesi 11:30
  • Poşet içinde bulduğu 50 bin lirayı polise teslim etti13 Eylül 2021 Pazartesi 11:26
  • MİT ve TSK'dan ortak operasyon! 'Cevher' etkisiz hale getirildi13 Eylül 2021 Pazartesi 11:19
  • Erdoğan vatandaşlara söz vermişti! Yüksek fiyatlarla ilgili ilk hamle bugün geldi13 Eylül 2021 Pazartesi 11:17
  • MSB: Pençe Şimşek bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi13 Eylül 2021 Pazartesi 11:11
  • Muğla'da tur otobüsü, öğrenci servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 30 yaralı13 Eylül 2021 Pazartesi 11:07
  • PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu13 Eylül 2021 Pazartesi 10:39
  • Muğla'da korkunç kaza! Turist otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı13 Eylül 2021 Pazartesi 10:22
  • Sanayi üretimi açıklandı13 Eylül 2021 Pazartesi 10:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti