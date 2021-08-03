Balıkesir'deki orman yangını kontrol altında

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol atına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.

Savaştepe ilçesinin kırsal Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Ulaşımın olmadığı bölgeye yol açan iş makineleri eşliğinde çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol atına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü. Savaştepe ilçesinin kırsal Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple İzmir-İstanbul otobanına yakın bir bölgede yangın başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Savaştepe Orman İşletme Şefliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yangın bölgesinde yol olmaması nedeniyle belediyeye ait kepçeler tarafından yol açılmasının ardından yangına 30'a yakın arazöz ve itfaiye aracı, çok sayıda orman işçileri, itfaiye, polis, jandarma personeli ve vatandaşlarla müdahale edildi. Havadan ise 1 yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

​Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü belirtilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.