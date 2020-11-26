  • BIST 1.333
  • Altın 459,169
  • Dolar 7,8706
  • Euro 9,3724
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 4 °C
»

Balıkesir'i derbi heyecanı sardı

TFF 1. Lig'in 11. haftasında 29 Kasım'daki Balıkesir derbisinde Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Aydeniz Et Balıkesirspor karşı karşıya gelecek.
Balıkesir'i derbi heyecanı sardı

TFF 1. Lig'in 11. haftasındaki Royal Hastanesi Bandırmaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçı dolayısıyla Balıkesir'i derbi heyecanı sardı.

Ligde geçen hafta deplasmanda Tuzlaspor'u 6-0 yenerek 7 maç sonra kazanan 8 puanlı Bandırmaspor ile 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan toplayan Balıkesirspor, 29 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Balıkesir derbisinde 34. randevuya hazırlanan her iki ekipten Bandırmaspor'un bu maçlarda 12 galibiyeti bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda Balıkesirspor 8 galibiyet alırken, 13 maç berabere bitti.

İki Balıkesir ekibinin 19 Şubat 2017'deki son lig randevusunda Balıkesirspor, Bandırmaspor'u 5-0 mağlup etmişti.

Arslan: "Güzel bir derbi olacak"
Balıkesirspor Kulübü Başkanı Ümit Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu güzel bir derbi olmasını diledi.

Rakipleri Bandırmaspor'un moral olarak şu anda iyi bir durumda olduğunu söyleyen Arslan, şöyle konuştu:

"Öncelikle birlik ve beraberlik içinde Balıkesir'e yakışır bir maç olmasını diliyorum. Güzel bir derbi olacak, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nasılsa Balıkesirspor-Bandırmaspor da aynı şekildedir. Taraftarlarımız pazar günkü derbiyi bekliyor. Güzel bir futbol izleyeceğimizden şüphemiz yok. Kentimizde iki takımın 1. Lig'de olması çok güzel, inşallah birimizden biri şampiyon olur ya da uzun yıllar bu ligde beraber mücadele ederiz. Futbol birleştirici bir camiadır, önemli olan birlik ve beraberlik içinde şehrimize katkı sağlamaktır."

Göçmez: "Çok zor şartlarda mücadele ediyoruz"
Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, Balıkesirspor maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını belirtti.

Göçmez, saha avantajlarını kullanmak istediklerini dile getirerek, "Takımımızdaki gücü biraz daha üst seviyeye çıkartacağız. Bundan sonraki bütün maçları almayı hedefliyoruz. Açık ara ligde kalmayı planlıyoruz. Bizim takımımız çok iyi bir takım, herkesin sahip çıkması lazım. Çok zor şartlarda mücadele ediyoruz. Her iki takımın da bu ligde kalması lazım, bir ilin iki takımı bu ligde çok daha büyük işler yapar, birbirini destekler. İnşallah hak eden kazansın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derbide kartlar havada uçuşuyor26 Kasım 2020 Perşembe 11:13
  • Trabzonspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak26 Kasım 2020 Perşembe 11:12
  • Futbol dünyasından Maradona geçti26 Kasım 2020 Perşembe 11:12
  • Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor26 Kasım 2020 Perşembe 09:22
  • Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu26 Kasım 2020 Perşembe 09:09
  • Maradona'nın ölümünün ardından yasa boğulan Arjantin halkı sokaklara döküldü26 Kasım 2020 Perşembe 09:09
  • Liverpool sahasında Atalanta'ya mağlup oldu26 Kasım 2020 Perşembe 09:07
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk peşinde25 Kasım 2020 Çarşamba 16:26
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk peşinde25 Kasım 2020 Çarşamba 13:23
  • Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks'a tranfer oldu25 Kasım 2020 Çarşamba 13:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti