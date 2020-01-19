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Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' Edirne'de kutlandı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Balkan geleneği olan "Bocuk Gecesi" düzenlendi.
Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' Edirne'de kutlandı

Köy meydanında etkinlik için düzenlenen alanda, beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan gençler, kabak tatlısı dağıttı. Sokaklara çıkan yüzleri boyalı gençler, pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu. Organizasyonda, korku temasını içeren bir kısa tiyatro da sunuldu.

Köy muhtarı Arif Büyükyatıkçı, Balkan göçmenlerinin "Bocuk" geleneğini yıllardır devam ettirdiğini söyledi. Çamlıca köyünde düzenli şekilde organizasyon yapıldığını anlatan Büyükyatıkçı, "Bocuk Gecesi'ne ilk yıllarında katılım azdı ancak ilerleyen yıllarda bu katılım çoğaldı. Türkiye'nin birçok yerinden Bocuk Gecesi'ne gelen oluyor. Bu gece geleneğe göre Bocuk'tan, soğuktan ve kötülüklerden korunmak için kabak tatlısı yenir." dedi.

Tekirdağ'dan ailesiyle gelen Murat Kayabaşı, "Geçen sene gelmeyi düşünüyorduk ama kar yağmıştı o nedenle gelemedik. Küçük kızım Ada çok merak ediyordu. Bu sene kısmet oldu. Mumyalar, maskeler ve kostümler çok ilgi çekici, güzel bir organizasyon oluyor." diye konuştu.

Bocuk Gecesi'nde neler yapılıyor?

Kışın en soğuk gecesinde kutlanan "Bocuk Gecesi"nde her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor. Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede çarşaflara sarınan gençler, komşularını "Bocuk geliyor" diyerek korkutuyor.

"Bocuk" diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde ve insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısının" kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.

"Bocuk Gecesi"nin, kış mevsimindeki en soğuk gecenin simgesi olduğu ve bu gece suya atılan tahtanın sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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