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Balkanlar'da deprem

Arnavutluk sabaha 6.4 büyüklüğünde bir depremle uyandı.
Balkanlar'da deprem

Balkan ülkesi Arnavutluk, yerel saatle 03.54’te başkent Tiran’a 32 kilometre mesafede, liman kenti Durres’in kuzeyindeki depremle sarsıldı.

6.4’lük depremin ardından, 5.3 ve 5.1 olmak üzere birçok artçı sarsıntı yaşandı.

Şiddetli depremin ardından birçok binanın çöktüğü belirtildi.

ENKAZ ALTINDA İNSANLAR KALDI

Arnavutluk hükümetinden iki sözcü, en büyük hasarın Durres’te yaşandığını ve başkent Tiran’da birkaç kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Enkaz altında en az 10 kişinin olduğu açıklandı.

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