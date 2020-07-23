Balkanlar'dan TBMM Başkanı Şentop'a Ayasofya mektubu

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği Başkan Vekili Reis-ul Ulema Şakir Efendi Fetai, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a gönderdiği mektupta, Ayasofya'nın ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Fetai mektubunda, yarın kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya'nın, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararnamesiyle 86 yıl sonra cami olarak asli görevine dönüştürülmesinden mutlu olduklarını ifade etti.

Şakir Efendi Fetai mektubunda, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi başta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmak üzere, hem Makedonya Müslümanları olarak bizleri hem de bütün dünya Müslümanlarını ziyadesiyle sevindirmiştir. Bu tarihi olayın bütün dünya Müslümanları için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla duygularını da aktaran Fetai, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin, dünya Müslümanları ve mazlumları nezdinde yükselen bir yıldız ve vazgeçilmez bir ümit kaynağı olduğunu vurguladı.

Fetai, mektubunda, TBMM Başkanlığa yeniden seçilmesinden dolayı da Şentop'u tebrik etti.