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Balkondan düşerek öldüğü öne sürülen Sezay'ın ailesinden cinayet iddiası

GAZİANTEP’te, Sezay Koçak Ö., (42) boşanmak istediği eşi Ali Ö. ile tartıştıktan sonra balkondan düşerek, yaşamını yitirdi. Ali Ö.'nün intihar ettiğini öne sürdüğü Sezay Koçak Ö.'nün ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğini iddia etti.
Balkondan düşerek öldüğü öne sürülen Sezay'ın ailesinden cinayet iddiası

Olay, 3 Eylül gecesi, Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir şirkette genel müdür yardımcısı olarak çalışan Sezay Koçak Ö., eşi Ali Ö.'ye boşanmak istediğini söyledi.  Çift tartışmaya başladı, tartışma sürerken 2 çocuk annesi, 3'ncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetti.

'ŞÜPHELİ TUTUKLANSIN'

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali Ö., ifadesinde yatak odasında kavga ettiği eşinin hızla balkona yöneldiğini, kendisinin peşinden gittiğini ancak yetişemeden aşağıya atladığını anlattı. Koca, sevk edildiği adliyede savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bugün bir grup kadın tarafından Gaziantep Adliyesi düzenlenen basın açıklamasında acılı aile, kızlarının cinayete kurban gittiğini iddia etti. Sezay Koçak Ö.’nin kız kardeşi Aynur Koçak, "Boşanma aşamasında olduğu Ali Ö. ile tartışırken, balkondan düşerek şüpheli şekilde ölen Sezay için buradayız. Bir kadın cinayetinin daha üstü intihar denilerek kapatılmasın diye, Sezay için adalet talebimizi yükseltmek için toplandık. Kardeşimin olayının açığa çıkmasını ve olay günü tek şüpheli olan Ali Ö.'nün tutuklanmasını istiyoruz. Sezay için gerçek adaleti sağlayıp, şüpheli ölümünü aydınlatacağız" dedi.

Güçlükle ayakta duran anne Fatma Koçak da kızının cinayete kurban gittiğini öne sürerek, "Beni yaktılar, kendileri de yansınlar. Benim kızımı öldürdüler. Benim kızımı darbettiler. Adını intihar koydular. Bu olur mu? Öldürüp intihar diyorlar. Şüpheli ölüm diyorlar, şüphe sahibi dışarıda geziyor. Benim canımı yaktılar ve dışarıda geziyorlar" diyerek gözyaşı döktü.

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