  • BIST 1.391,910
  • Altın 491,43
  • Dolar 8,6430
  • Euro 10,1200
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

Balkondan sarkan bebeğin düşme anı kamerada

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, apartmanın üçüncü katındaki balkondan sarkan Afganistan uyruklu ailenin 2 yaşındaki bebeği, yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Balkondan sarkan bebeğin düşme anı kamerada

Olay, bugün Altıntop Mahallesi'nde saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Dört katlı apartmanın 3 üçüncü katında oturan Afganistan uyruklu Nimal-Amine Ahmedi çiftinin bebeği Ali Ahmedi, balkondan sarkarken dengesini kaybederek yaklaşık 12 metreden kaldırımda yürüyen bir kadının önüne düştü. Bebeğin düştüğünü görenler yardıma koştu. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yardıma koşanlardan esnaf Alptürk Çurku, acil sağlık ekibi gelmeden yerdeki bebeği kontrol edince kalbinin atmadığını fark etti. Çurku, bebeğe kalp masajı yaparak tekrar hayata döndürdü. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi, bebeği ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. 

'BALKONDAN SÜREKLİ SARKIYORLARDI'

Bebeği tekrar hayata döndüren Alptürk Çurku, "Benim işyerim apartmanın karşısında. Çocuklar balkondan sürekli sarkıyorlardı. Daha önce de uyardık. Birden düştüğünü gördüm. Hemen yardıma koştum. Kalbinin ve nabzının atmadığını fark edince, kalp masajı yaptım. Sonra bebek nefes almaya başladı" dedi. 

Bebeğin beton zemine düşme anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Bebeğin düştüğü anda çevredeki toplanırken, Çurku'nun zaman kaybetmeden kalp masajı yaptığı görüldü. 

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri bebeğin düğüştüğü dairede inceleme yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bozkurt'taki selde görev yapan jandarma ve AFAD personeline teşekkür belgesi20 Eylül 2021 Pazartesi 17:15
  • Tıp öğrencisi Beyzanur, son yolculuğuna uğurlandı20 Eylül 2021 Pazartesi 17:13
  • Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı20 Eylül 2021 Pazartesi 16:15
  • Cübbeli Ahmet Hoca’dan “4 kadın helal mi” açıklaması20 Eylül 2021 Pazartesi 12:53
  • Ankara'da 400 motosiklet tutkunu gaziler için turladı19 Eylül 2021 Pazar 14:50
  • Sarıçam ormanlarına dikilen meyve fidanları sayesinde yaban hayatı aç kalmıyor18 Eylül 2021 Cumartesi 14:00
  • Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde bugün yağış etkili olacak18 Eylül 2021 Cumartesi 13:30
  • Erzurum'a ilk kar düştü18 Eylül 2021 Cumartesi 10:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de gençlerle buluştuğu programa ait fotoğrafları paylaştı18 Eylül 2021 Cumartesi 09:07
  • Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde bugün yağış etkili olacak18 Eylül 2021 Cumartesi 09:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti