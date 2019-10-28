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Balkondan sigara dumanı üfleyen komşuya para cezası

Rusya’da bir kişi, balkonda sigara içen komşusuna açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, davacıya 3 bin ruble (yaklaşık 50 dolar) ödenmesine hükmetti.
Balkondan sigara dumanı üfleyen komşuya para cezası

Çelyabinsk’e bağlı Snejinska ilçesinde bir kişi, alt komşusu olan çiftin balkonda sürekli sigara içmesinden dolayı dairesini havalandıramadığı ve sigara dumanına maruz kaldığı gerekçesiyle, komşularının balkonda sigara içmelerinin yasaklanması ve 10 bin ruble tazminat talebiyle mahkemeye başvurdu.

3 BİN RUBLE TAZMİNAT ÖDEYECEK

74.ru sitesinin haberine göre, davacı, komşularının balkonda sigara içtiğini kanıtlayan görüntüleri mahkeme ile paylaştı. Davacıyı haklı bulan mahkeme, 3 bin ruble tazminat ödenmesine karar verdi.

Öte yandan Rusya yasalarında balkonda sigara içilmesini yasaklayan bir madde bulumadığını belirten hakim, davalıların bundan sonra bakonda sigara içmemeleri yönünde karar verilmesinin mümkün olmadığı hükmüne vardı.

Rusya’da 1 Ekim tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme, balkonlarda ateş yakılmasını yasaklıyor. Balkonlarda “yangına yol açmayak şekilde” sigara içilmesinin önünde ise yasal engel bulunmuyor.

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