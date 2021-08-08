Ballıkuyumcu Köy Konağı Hizmete Açıldı

Etimesgut Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan BallıKuyumcu Köy Konağı törenle hizmete girdi.

Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen açılış programına Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, MHP Etimesgut İlçe Başkanı Hacı Ünal, MHP, AK Parti, CHP ve İYİ Parti Meclis üyeleri ile mahalle sakinleri katıldı. Açılışta Kent Konseyi Gençlik Meclisi seymen ekibi de Ankaraevi şeklindeki konak önünde sahne aldı.

Açılışta konuşan Başkan Demirel, belediye olarak hizmet ve yatırımlara devam ettiklerini belirterek, "Borcumuz yok, kaynağımız var, güçlü ekonomimizle hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıran hizmet ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yatırımları gerçekleştirirken vatandaşlarımızın önceliklerini belirliyor, kılı kırk yararak bütçemizi en rantabıl şekilde kullanıyoruz. Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullandığımız için de borcu olmayan ve yatırım yapan Türkiye'deki ender belediyelerden biriyiz" ifadelerini kullandı.

"Etimesgut'ta nereye giderseniz gidin her hizmetin altında bizim imzamızı görürsünüz" diyen Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de değil dünyada eşi benzeri bulunmayan Türk tarih Müzesi ve Parkı'nı, Devlet Bahçeli Tesisleri'ni, Engelsiz Yaşam Merkezi'ni, yaşam merkezlerini, 3 milyon metre kare yeşil alanı ve daha birçok sosyal kültürel ve sportif donatıyı ilçemize kazandırdık. Köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen Ballıkuyumcu Mahallemiz ile Yapracık Mahallemize köy konağı inşa ettik. Bugün Ballıkuyumcu konağımızı hizmete açıyoruz. Konağımızın yanı sıra güzel bir park ve halı sahayı da mahallemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her iki hizmetimizde hayırlı olsun".

KONAKTA NELER VAR?

Ballıkuyumcu Mahallesinde yaklaşık 750 m²’lik alan üzerine iki katlı Ankara Evi şeklindeki konakta 2 adet mutfak, 2 adet misafirhane ile sosyal kültürel alanlar yer alıyor. Ballıkuyumcu muhtarlığı da konakta hizmet veriyor. Parkta ise suni çimle kaplı halı saha, oturma ve oyun alanları buluyor.