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Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesinde doktorlar arasında rambo bıçaklı kavga: 1 ölü

İstanbul'da bir devlet hastanesinde doktorlar Yavuz Sümter ile Kaan Erol arasında rambo bıçaklı kavga çıktı, bir doktor hayatını kaybetti. Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesinde yaşanan olayda katil zanlısı doktor Yavuz Sümter gözaltına alındı.
Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesinde doktorlar arasında rambo bıçaklı kavga: 1 ölü

İstanbul'da bir devlet hastanesinde doktorlar arasında bıçaklı kavga çıktı, doktor doktoru öldürdü.

İstanbul'daki çok eski hastanelerden Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde şok bir olay yaşandı.

Hastanede görevli 2 doktor arasında kavga çıktı.

Kavgada bıçaklar da çekilince kan aktı.

İki doktor arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 doktor hayatını kaybetti.

Meslektaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan doktor gözaltına alındı.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Baltalimanı Hastanesi'ndeki bıçaklı kavga eden doktorların isimleri belli oldu. 

Doktor Yavuz Sümter, aynı hastanede görevli doktor Kaan Erol’u defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Sümter'in Erol'a yaklaşık 40 kez bıçakladığı ifade ediliyor.

Doktorlardan birinin henüz 29 diğerinin de henüz 26 yaşında olduğu öğrenildi. 

Kavganın devrecilik yapıldığı iddiaları ile sen az çalışıyorsun ben çok çalışıyorum tartışmasından çıktığı ifade ediliyor. 

KAN DONDURAN DETAYLAR

İddialara göre kan donduran olay şöyle gelişti:

Saat 05.00 sıralarında nöbeti olan  diğer Doktor Kaan Erol,(26) doktor odasına girdi. Doktor odasında karşılaşınca Kaan Erol, Yavuz Sümter’e kendisinden az çalıştığını ve az hasta baktığını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede doktor odasında kavgaya dönüştü. Yavuz Sümter, kavga sırasında yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Erol’a defalarca sapladı. 

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HASTANE'NİN TARİHİ

Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nin tarihi çok eskilere dayanıyor. Tarihi Saltalimanı Sarayı'nda hizmet veren hastane, 1940'lı yıllarda açıldı.

Hastane Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Aralık 2001 tarihinde özel dal eğitim ve araştırma hastanesi statüsüne geçirildi ve bu haliyle ülkemizin Ortopedi ve Travmatoloji alanında ilk ve tek özel dal eğitim hastanesi oldu.

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