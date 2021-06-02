  • BIST 1.433
  • Altın 526,757
  • Dolar 8,5976
  • Euro 10,4905
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

'Balyoz'da kumpas' davasında mütalaa açıklandı

'Balyoz'da kumpas' davasında tutuklu sanık Baransu'nun "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek ve yok etmek ile devlet güvenliğine ilişkin bilgilerini açıklama" suçlarından toplam 24 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
'Balyoz'da kumpas' davasında mütalaa açıklandı

Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz planı" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu ile 5 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 34. duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Davanın müdahillerinden Suat Aytın ile sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Tuncay Opçin'in dosyasının ayrılmasına karar verilmesini istedi.

Mütalaada, tutuklu sanık Mehmet Baransu hakkında, daha önce FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Mersin Ağır Ceza Mahkemesince mahkumiyet kararı verildiğinden, bu suç yönünden davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

Esas hakkındaki mütalaada, Baransu'nun zincirleme şekilde "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok etmek" suçundan 12 yıldan 18 yıla, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan 4,5 yıldan 12 yıla ve "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere toplamda, 24 yıldan 45 yıla kadar hapsi istendi.

Mütalaada, sanıklar Ahmet Hüsrev Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Söz alan sanık Baransu, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi.

Duruşma, sanık avukatlarının taleplerinin alınmasıyla sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır annelerinden Akkuş: Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz02 Haziran 2021 Çarşamba 16:07
  • Restoranlarda QR kod uygulaması başlıyor02 Haziran 2021 Çarşamba 15:58
  • DAEŞ'in tekel bayisi saldırısında yeni gelişme02 Haziran 2021 Çarşamba 15:57
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield ile görüştü02 Haziran 2021 Çarşamba 15:16
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield ile görüştü02 Haziran 2021 Çarşamba 15:14
  • Bulgaristan ve Yunanistan'la yapılan aşı sertifikası anlaşması Edirneli esnafı sevindirdi02 Haziran 2021 Çarşamba 15:07
  • AB, Hırvatistan'dan geri itmelere karşı göçmenlerin temel haklarını korumasını istiyor02 Haziran 2021 Çarşamba 15:06
  • Bulgaristan ve Yunanistan'la yapılan aşı sertifikası anlaşması Edirneli esnafı sevindirdi02 Haziran 2021 Çarşamba 14:21
  • Milli Güvenlik Kurulu toplandı02 Haziran 2021 Çarşamba 14:03
  • Şehit korucu Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı02 Haziran 2021 Çarşamba 13:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti