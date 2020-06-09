  • BIST 109.276
  • Altın 375,770
  • Dolar 6,7938
  • Euro 7,7126
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 31 °C
»

Bandırma Vapuru Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Samsun'da, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışını temsil eden Bandırma Vapuru Müzesi, normalleşme süreciyle yeniden ziyarete açıldı.
Bandırma Vapuru Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Samsun'da, Bandırma Vapuru'nun birebir kopyası olan Bandırma Vapuru Müzesi, normalleşme süreciyle yeniden ziyaretçilere kapılarını açtı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarıyla Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun birebir kopyası olarak 2003 yılında yaptırılan Bandırma Müze Gemisi, 2005 yılından bu yana Canik ilçesi sınırlarındaki sahilde hizmet veriyor.

Yaklaşık 35 bin metrekarelik Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nin içinde yer alan Bandırma Müze Gemisi'nde Mustafa Kemal'in kişisel eşyalarının da yer aldığı 189 eser sergileniyor.

Müzede Atatürk'e ait 60 fotoğraf, 1870'li yıllarda yapılmış duvar saati, telefon, cetvel, pergel, yangın tüpü, masa ve sandalyeler teşhir ediliyor. Atatürk’ün beylik tabancası, kendi el yazısının yer aldığı metinler ve kıyafetleri de müzedeki eşyalar arasında.

Milli Mücadele Açık Hava Müzesi alanında ise Milli Mücadele Anıtı'nın yanında Atatürk ve silah arkadaşlarını temsil eden 19 bayrak ve 19 meşale yer alıyor. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan 68 metrelik 300 parçadan oluşan seramik rölyefin olduğu alanda ayrıca Çanakkale Savaşı'nı da anlatan bir rölyef bulunuyor.

1972 yapımı F5 uçağı bu müzede
Müzede ayrıca Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında şehit olmuş bin 200 Samsunlu askerin adlarının yazılı olduğu bir bölüm de var. Türk Yıldızları'na ait 1972 yapımı F5 uçağı Türkiye'de sadece Samsun'daki bu müzede sergileniyor. Ayrıca alanda Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan iki top, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan 4 mayın da sergileniyor.

Normalleşme süreciyle, Bandırma Vapuru ve Samsun'un tarihi mekanlarını ziyaret ettiklerini belirten Merve ve Burak Pehlivan çifti, Bandırma Vapuru'ndan etkilendiklerini söyledi.

İstanbul'dan gelen Cemal Bakır ise yıllık izninde Karadeniz turuna çıktığını ve ilk kez Bandırma Vapuru'nu ziyaret ettiğini belirterek, "Müzede tarihi yeniden yaşıyorsunuz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı09 Haziran 2020 Salı 13:19
  • Bolu'daki göllerde yetişen nilüferleri koparana yüksek para cezası09 Haziran 2020 Salı 11:19
  • Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor09 Haziran 2020 Salı 10:56
  • Beşiktaş'ta yolun çökmesi sonucu bir kişi yaralandı09 Haziran 2020 Salı 10:24
  • Usta oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti09 Haziran 2020 Salı 09:38
  • İstanbul'da panelvan ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı09 Haziran 2020 Salı 09:15
  • Maltepe'de kamyonet minibüse çarptı09 Haziran 2020 Salı 07:36
  • Suudi Arabistan'dan Hac kararı08 Haziran 2020 Pazartesi 23:56
  • Cep telefonu ile konuşmak için minareye çıkıyorlar08 Haziran 2020 Pazartesi 11:42
  • Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahillerinde gece hareketliliği 08 Haziran 2020 Pazartesi 10:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti