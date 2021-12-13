  • BIST 2.101,51
  • Altın 787.08400
  • Dolar 13.8178
  • Euro 15.5829
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın adı Keçiören'de yaşayacak

BANGLADEŞ'in Kurucu Başbakanı Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın ismi Ankara'nın Keçiören ilçesinde açılışı yapılan parka verildi.
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın adı Keçiören'de yaşayacak

Keçiören Belediyesi, Bangladeş'in bağımsızlığının 50'nci yılı anısına ilçedeki Kanuni Mahallesi Ümitova Caddesi'nde inşa edilen parka Bangladeş'in Kurucu Başbakanı Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın ismini verdi. Parkın açılışı Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen, milletvekilleri, büyükelçiler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.  

Açılışta katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ülkelerin kaderlerinde, yaşadıkları tarihte, başarılarda, liderler ve komutanlar, yiğit neferler vardır. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman da Bangladeş'in bağımsızlığını sağlayan, daha sonra da devlet başkanı olarak hizmet eden bir liderdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Bangladeş'in kurucu lideri Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ı tüm şehit ve kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun, dostluğumuz ebedi olsun" dedi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da yapılacak olan Atatürk Parkı'nın iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için önemli olduğuna da değinen Altınok, "Başkent Dakka'da yapılacak Atatürk Parkı kardeşliğimizin gelişmesinde ciddi anlamda katkı sunacak. Bu parkımız da iki ülkenin muhkem olan kardeşliğini devam ettirmek için önemli bir tesis. İki Müslüman ülkeyiz. Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), 'Mümin müminin kardeşidir ve insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' buyuruyor. Parkımızın yapımına destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Mehmet Kasapoğlu ve Spor Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum" ifadeleri kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de evden çalışma uygulaması yeniden başladı13 Aralık 2021 Pazartesi 15:38
  • Bakan Pakdemirli: Tüm dünyada bir gıda terörü esiyor13 Aralık 2021 Pazartesi 14:46
  • HDP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma13 Aralık 2021 Pazartesi 13:23
  • 'İletişim ve Çeviri Çalıştayı' Ankara'da yapılacak13 Aralık 2021 Pazartesi 13:08
  • Öğrencilerden nöbetçi eczane arama derdine 'Akıllı' çözüm13 Aralık 2021 Pazartesi 12:33
  • İletişim Başkanı Altun 'Dünyanın Bir Sonraki Hakimi: Yapay Zeka' kitabının takdim yazısını kaleme aldı13 Aralık 2021 Pazartesi 11:45
  • Manisa'da derede mahsur kalan midibüsteki 18 kişi kurtarıldı13 Aralık 2021 Pazartesi 11:40
  • Fransız askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti13 Aralık 2021 Pazartesi 11:36
  • MİT ve TSK'dan ortak operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi13 Aralık 2021 Pazartesi 10:31
  • Elektrikle oyun, ölümle bitti13 Aralık 2021 Pazartesi 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti