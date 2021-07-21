Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta yangın çıktı

Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilerin kaldığı kampta yangın çıktı.

Bangladeş Mülteci Komiseri Shah Rezwan Hayat, Cox's Bazar'da bulunan Balukhali mülteci kampına bağlı 9 numaralı kamptaki çadırlardan birinde yemek yapımında kullanılan tüp nedeniyle yangın çıktığını söyledi.

Hayat, yangının diğer çadırlara da sıçraması sonucu 20'den fazla çadırın küle döndüğünü ifade etti.

Kullanılamaz hale gelen çadırların yerine en kısa sürede yenilerinin verileceğini ifade eden Hayat, yangında hafif yaralanan bir Arakanlı Müslüman mültecinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Diğer yandan, yerel medyadaki haberlere göre, kampta 63 çadır yandı.

Yangını söndürmeye çalışan 5 kişi yaralandı, bazı çocuklardan da haber alınamıyor.

Balukhali kampında mart ayındaki yangında 28 kişi hayatını kaybetmişti

Balukhali mülteci kampında 23 Mart'ta çıkan yangında 28 kişi ölmüş, en az 40 kişi yaralanmış, 10 bin barınak kül olmuş ve felaketten 55 bin mülteci etkilenmişti.

Facianın görgü tanıkları, alevler barınaklara ulaştığında çocuklar ve yaşlıların teller nedeniyle kamptan çıkamadığına şahit olduklarını belirtmiş, dikenli tellerin yardımları yavaşlattığına ve itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşımını aksattığına işaret etmişti.

Uluslararası insani yardım kuruluşları da kampların bazı bölümlerini çevreleyen dikenli tellerin kaldırılması çağrısı yapmıştı.

İnsan hakları gruplarına göre, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanlara ev sahipliği yapan kampların belli noktalarını çevreleyen 28 kilometrelik dikenli tel bulunuyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.