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Bangladeş’te parmak izi olmayan aile görenleri şaşkına çevirdi

Bangladeş’te yaşayan Apu Sarker’in (22) ailesindeki erkeklerin, nadir görülen bir gen mutasyonu sonucu parmak izlerinin olmaması görenleri şaşırttı.
Bangladeş’te parmak izi olmayan aile görenleri şaşkına çevirdi

Bangladeş’in Rajshahi kentine yakın bir köyde yaşayan Apu Sarker’in ailesindeki erkeklerin parmak izi olmaması görenleri şaşırttı. Apu Sarker’in babası ve büyükbabası, nadir görülen bir gen mutasyonu nedeniyle parmak izine sahip değil olmadığını söyledi. Gen mutasyonun ise dünyada çok az kişide görüldüğü ifade ediliyor.
 

BABASININ KİMLİĞİNDE “PARMAK İZİ YOK” YAZIYOR

Bangladeş, 2008 yılında tüm yetişkinler için parmak izi veri tabanın dayalı kimlik kartlarını tanıttı. Sarker’in babası Amal Sarker’e nasıl kimlik kartı vereceklerini bilmeyen çalışanların, kartın üzerine ‘Parmak izi yoktur’ yazarak çözüm bulduğu ifade edildi. 2010 yılında, pasaportlar ve ehliyetler için parmak izi zorunlu hale geldi. Amal Sarker, BBC’ye yaptığı açıklamada ehliyet alamadığını ifade ederek, “Ücreti ödedim, sınavı geçtim, ancak parmak izi sağlayamadığım için lisans vermediler” dedi.
 

“ÇALIŞANLARIN KAFASI KARIŞMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYORDU”

BBC News’in haberinde göre, 2016 yılında Bangladeş hükümeti, sim kartı almak için parmak izi veri tabanını eşleştirmeyi zorunlu kıldı. Apu Sarker, BBC’ye yaptığı konuşmada, “Sim almaya gittiğimde çalışanların kafaları karışmış görünüyordu, sensöre parmağımı her koyduğumda yazılımları donmaya devam ediyordu” dedi. Sarker’in şu anda annesi adına alınan sim kartını kullandığı belirtildi.

 

HÜKÜMET YENİ KİMLİK KARTI VERDi
 

Bangladeş hükümetinin Amal ve Apu’ya tıbbi sertifika aldıktan sonra yeni tür kimlik kartı verdiği belirtildi. Kartın, retina ve yüz tanıması verilerini kullandığı bildirildi. Ancak Apu ve Amal’ın yine de sim kartı ya da ehliyet alamadıkları, pasaport almanın ise zorlu bir süreç olduğu ifade edildi.

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