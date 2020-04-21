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Bangladeş'teki Türk vatandaşları yurda doğru yola çıktı

Bangladeş'teki Türk vatandaşları yurda doğru yola çıktı
Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Bangladeş’te mahsur kalan 154 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına ait özel seferle yurda getiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Türkiye, başkent Dakka'ya THY'ye ait bir uçak gönderdi.

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Dakka Büyükelçiliği yetkilileri, yurda dönen Türk vatandaşlarını uğurlamak için havalimanında hazır bulundu.

Vatandaşlar, Ankara'ya dönmek üzere Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'ndan uçakla ayrıldı.

Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 59 ülkede mahsur kalan yaklaşık 25 bin Türk vatandaşını tahliye etmeye başladığına dikkati çekti.

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Turan ayrıca, THY'nin Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunan 20 Bangladeşli öğrenciyi de Dakka'ya getirdiğini söyledi.

Mahsur kalan vatandaşlardan Dakka'da mühendis olarak çalışan İlker Aktaş, yaptığı açıklamada hem Türk hem de Bangladeşli yetkililere teşekkürlerini iletti. Aktaş, uzun bir belirsizlik döneminin ardından ailesine kavuşmayı umduğunu söyledi.

Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 382'ye yükselirken, salgın sebebiyle 110 kişi hayatını kaybetti.

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