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Bank Asya'nın kurucu ortaklarından FETÖ firarisi Kamil Yavuz M sahte kimlikle yakalandı

Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan FETÖ firarisi Kamil Yavuz M, Ankara'da düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalandı.
Bank Asya'nın kurucu ortaklarından FETÖ firarisi Kamil Yavuz M sahte kimlikle yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan firari zanlı Kamil Yavuz M, sahte kimlikle yakalandı.

fiari-feto.jpgAlınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonda FETÖ firarisi Kamil Yavuz M, üzerinde başkası adına düzenlenmiş kimlikle gözaltına alındı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Kamil Yavuz M'nin, örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

İzmir'de etkin pişmanlıktan faydalanan bir şüphelinin ifadesinde, Kamil Yavuz M. hakkında "FETÖ'nün himmet paralarını legal hale getiren kişidir" şeklinde beyanda bulunduğu ve Kamil Yavuz M. hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş arama kaydı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, halen örgütün finansal yapılanması içinde yönetici pozisyonunda çalışmaya devam eden zanlının, bugüne kadar yakalanmamak için kılık değiştirdiği ve sık sık adres değişikliği yaptığı belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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