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Bank Asya'ya milyonlar yatıran avukatın soruşturması tamamlandı

İddianameye göre FETÖ elebaşının talimatıyla 2014'te bir bankadaki 2,5 milyon lirasını bir kalemde Bank Asya'ya yatırdığı tespit edilen avukat Orhan Karakuş, bankanın TMSF'ye geçmesiyle hesabındaki 3 milyon 769 bin 810 liranın tümünü çekti.
Bank Asya'ya milyonlar yatıran avukatın soruşturması tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatıyla 2014'te bir bankadaki 2,5 milyon lirasını bir kalemde Bank Asya'ya yatırdığı, bankanın TMSF'ye geçmesiyle de hesabındaki 3 milyon 769 bin 810 liranın tümünü çektiği tespit edilen avukat Orhan Karakuş hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Murat Özcan'ın hazırladığı iddianameye göre hakkında gözaltı kararı verildikten sonra ortadan kaybolan Karakuş, iki yıl sonra Ankara'da saklandığı bilgisi üzerine emniyet ekiplerince 5 Haziran 2020'de yakalandı.

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra FETÖ'den mahkum olan avukat Mehmet Rasim Kuseyri'nin yanında staja başlayan Karakuş, daha sonra hukuk bürosunu kurdu.

Karakuş, FETÖ'nün firari emniyet mahrem imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil'in 2017'ye kadar avukatlığını yaptı.

Kısa sürede edindiği servetle dikkati çeken Karakuş'un adına Ankara'da 2 daire, 1 çalışma ofisi, Antalya'da arsa, araba ve eşinin adına 2 kooperatif hissesi ile Bank Asya'da 3 milyon 769 bin 810 liralık hesabı olduğu tespit edildi.

FETÖ elebaşının talimatıyla 2014'te bir bankadaki 2,5 milyon lirasını bir kalemde Bank Asya'ya yatıran Karakuş, bankanın TMSF'ye geçmesiyle bütün parasını çekti.

Büro numarasından ByLock şifresi
Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u 11 Temmuz 2015'e kadar kullanan Karakuş, şifre olarak avukatlık bürosunun sabit hat numarasını tercih etti.

Kendisi dışında KHK ile kamudan ihraç edilen eşi ve kardeşi hakkında da FETÖ'den işlem yapılan Karakuş'un çok sayıda örgüt mensubu ile telefon irtibatı tespit edildi.

Eskişehir Odunpazarı'ndaki bir bodrum katında ele geçirilen örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitabından da Karakuş'un parmak izi çıktı.

Savcılık ifadesinde hakkında yakalama kararı olduğunu bildiğini ancak tutuklanacağını düşündüğü için teslim olmadığını söyleyen Karakuş, "Emniyet ve savcılığa teslim olmamamın nedeni hukuki sürecin biraz daha yumuşamasını beklememdi. Çünkü Bank Asya'da parası olan herkes tutuklanıyordu. Genel itibarıyla alındığım evdeydim. Firari olduğum süreçte kimse bana yardım etmedi, zaten ailem ile kalıyordum." ifadelerini kullandı.

İddianamede, lehe ve aleyhe toplanan deliller kapsamında Karakuş'un FETÖ üyesi olduğuna dair kamu davası açmaya yetecek şüphenin bulunduğu aktarıldı.

Bu kapsamda Karakuş'un "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianameyi kabul eden Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmayı 2 Aralık'ta görecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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