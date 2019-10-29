  • BIST 100.216
  • Altın 278,987
  • Dolar 5,7543
  • Euro 6,3808
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Kahramanmaraş'ta, Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyetinin verdiği dosya masrafı faizinin iadesi kararına banka tarafından yapılan itirazı reddeden Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, 855 lira 44 kuruş faizin müşteriye ödenmesine hükmetti.
Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Merkez Onikişubat ilçesinde ev almak için 2009 yılında bir bankadan 72 ay vadeyle 38 bin 500 lira kredi çeken R.K, bir süre sonra bankanın dosya masrafını tüketici hakem heyetine başvurarak aldı.

Daha sonra bankanın kredi evrakını avukatı Serkan Özgül ile inceleyen R.K, bankanın dosya masrafı üzerinden de geri ödeyeceği parayı faizlendirdiğini tespit etti.

Bunun üzerine R.K, avukatı aracılığıyla dosya masrafı faizinin iade edilmesi için Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyetine müracaat etti.

Şikayeti değerlendiren heyet, alınan faiz miktarının mağdur vatandaşa iade edilmesine karar verdi. Banka, Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, hakem heyetinin aldığı karara itiraz etti.

İtirazı değerlendiren mahkeme, heyetin aldığı kararı onaylayarak, faiz miktarının mağdura ödenmesine hükmetti.

"TÜKETİCİMİZ ŞU ANDA YÜZDE YÜZ HAKLI KONUMA GELDİ"

Avukat Serkan Özgül, yaptığı açıklamada, müvekkilinin kullandığı krediyle ilgili bankanın yasal olmayan dosya masrafına bile faiz uyguladığını söyledi.

Bankanın müvekkili üzerinden haksız kazanç elde ettiğini belirten Özgül, "Müvekkilim 38 bin 500 lira ev kredisi almıştı. Bu kredi banka tarafından en başta verilirken faizlendirilmiş. Bu faizlendirmeyle, müvekkilimden aldığı dosya masrafı da faizlendirilmiş. Araştırmalarımız neticesinde burada bankanın dosya masrafını da faizlendirmesinin haksız olduğu kanaatine vardık. Bundan dolayı hakem heyetine gerekli olan başvuruları yaptık." diye konuştu.

Özgül, hakem heyetinin başvurularını incelediğini ve tüketici lehine karar vererek dosya masrafına uygulanan 855 lira 44 kuruşluk faiz miktarının iadesi kararı aldığını kaydetti.

Karar sonrasında bankanın Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesine itirazda bulunduğunu ancak sonucun değişmediğini aktaran Özgül, şöyle devam etti:

"Banka gerekli yasal koşullar çerçevesinde itiraz etti. Dosyayı inceleyen yerel mahkeme tüketici lehine karar verdi. Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında kesin karar olduğu için herhangi bir bankanın ileride itiraz etme hakkı da şu aşamada yok. Tüketicimiz şu anda yüzde yüz haklı konuma geldi. Bankanın haksız olarak aldığı tahsilatı geri almış olduk. Tüketicilerin almış oldukları kredilerden dolayı kendilerinden bu şekilde faizlendirilen bir tutar varsa, bunu 10 yıl içerisinde geri alma hakları var. Avukatlara gidebilecekleri gibi bizzat tüketici hakem heyetine de başvuru yaparak ücretin iadesini talep edebilir."

Özgül, bu tür kararların emsal niteliği taşıdığını vurgulayarak, "Mahkemeler de bundan sonra bu şekilde emsal nitelikli kararlar verecektir. Tamamıyla bankaların haksız kazanç sağlamasını engellemek için böyle bir yola girilmiştir." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fiyatı altınla yarışıyor26 Ekim 2019 Cumartesi 13:56
  • O ücretler değişiyor26 Ekim 2019 Cumartesi 09:32
  • Piyasalarda gün sonu!25 Ekim 2019 Cuma 23:08
  • Kredi kartlarıyla kuyum alımlarında taksit sayısı 8'e çıkarıldı25 Ekim 2019 Cuma 11:51
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık faizi resmen indirdi25 Ekim 2019 Cuma 09:52
  • Kaman cevizinde yüksek rekolte sevinci25 Ekim 2019 Cuma 09:14
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: İşte doların ilk tepkisi24 Ekim 2019 Perşembe 14:04
  • Otomobil satışlarında yüzde yüz artış gerçekleşti24 Ekim 2019 Perşembe 11:38
  • İki yeni vergi daha yolda24 Ekim 2019 Perşembe 11:14
  • Piyasaların gözü kritik faiz kararında!24 Ekim 2019 Perşembe 11:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti