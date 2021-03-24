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Banka sistemine girerek büyük vurgun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı

İSTANBUL merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, bir Körfez bankasının sistemine girerek, 25 milyon avro ve 17 milyon dolar havale gerçekleştirip büyük vurgun yaptıkları ileri sürülen uluslararası çetenin 5 üyesi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Banka sistemine girerek büyük vurgun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı

Uluslararası dolandırıcılık şebekesi üyelerinin, yurt dışında bulunan bir Körfez bankasının bilişim sistemlerine girerek Hong Kong, Filipinler, Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai'deki işbirlikçilerinin kurumsal hesaplarına toplam 25 milyon avro ve 17 Milyon dolar para gönderdikleri tespit edildi.

Çete üyelerinin, Türkiye'de bulunan kurumsal bir firmaya da 519 bin 140 avro para transferi gerçekleştirdikleri ve bu parayla Türkiye'de gayrimenkul almaya çalıştıkları belirlendi.

Sistemine girilen bankanın, hileli para transferleri yapıldığını tespit ederek, transfer emrini vermemesinin ardından kimlikleri belirlenen uluslararası suç şebekesi üyesi 10 kişi hakkında yakalanma kararı verildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde bugün saat 06.00 sıralarında düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, çetenin 5 üyesini yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Diğer 5 şüpheliden 3'nün yurtdışında bulundukları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltına alınan 5 şüpheli ise emniyette sorguya alındı.

Öte yandan, çeteye yönelik yapılan operasyon anları kameraya yansıdı.

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