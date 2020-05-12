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Bankacılığı bırakıp, ata mesleği demirciliğe başladı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan Gökay Demiral, bankacılığı bırakarak, dedesinin vasiyeti üzerine sıcak demir ustası oldu.
Bankacılığı bırakıp, ata mesleği demirciliğe başladı

Ailesi 4 kuşaktır sıcak demir ustalığı yapan 35 yaşındaki Demiral, üniversitede bankacılık bölümünden mezun olup bankalarda çalıştı.

DEDESİNİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİ

Demiral'a dedesi, vefatından bir süre önce ata mesleğini yapması için vasiyette bulundu. Daha sonra hayatını kaybeden babasının da bu yönde vasiyeti olan Demiral, bankacılığı bıraktı. Sıcak demirciliğe başlayan Demiral, ailenin 5'inci kuşak ustası olarak yaklaşık 60 derece sıcaklıktaki ocağın başında çalışıyor.

Gökay Demiral, bankacılığı bıraktıktan sonra bu mesleği çok severek sürdürdüğünü söyledi.

Demir ustalığının "Peygamber mesleği" olarak tanımlandığını belirten Demiral, "Eski çapa işleri kalmadığı için biz de zirai aletlerin ekipmanlarına yöneldik. Meslek yok olmaya doğru giderken ayakta tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Demiral, sıcak demir ustalığının zor bir iş olduğunu vurguladı.

"DEMİRE ŞEKİL VERMEK, BİR SEVDADIR"

Mesleği, dedelerinden gelen sevgi ve saygıyla sürdürdüğünü dile getiren Demiral, şöyle konuştu:

"Küçükken okuldan çıktığımızda özellikle yaz aylarında hep imalathanede dedemizin, babamızın yanında demircilik yapardık. Bu bir aşktır, sevdadır demire şekil vermek. Demiri ısıtmak, çekiçle vurmak, bir şeylere benzetmek, ona can vermek, hayat vermek bambaşka bir hazdır bizim için. Ben üniversite mezunuyum, hep yaz aylarında babamın yanındaydım. Bugün ben de usta olarak demirden balta, çakı, bıçak, orak, hayvan çanı, çapa, aklınıza ne geliyorsa yapıyorum."

"YAPTIĞIM İŞİ SEVİYORUM"

Demiral, evin tek oğlu olduğundan ata mesleğini sürdürmenin kendisine düştüğünü belirtti.

Elinden geldiğince bunu yaşatmak istediğini bildiren Demiral, "Çok şükür benim 3 çocuğum var. Hangi oğlumun eli yatkın olursa ona bu mesleği öğreteceğim." ifadelerini kullandı.

Gökay Demiral, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle pek satış yapamadığı bu dönemde imalata ağırlık verdiğini söyledi.

Demiral, "Elbet bir gün bitecek bu virüs. Bizler şimdi imalat yapacağız. Sıkıntı geçtiğinde satış yapacağız. Zaman zaman, iyi ki dönmüşüm bu dede mesleğine dediğim oluyor. Yaptığım işten çok mutluyum." diye konuştu.

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