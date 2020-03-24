Türkiye Katılım Bankaları Birliğinden, gündeme ilişkin yapılan açıklamada, ''Bankacılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak en önemli önceliğimiz olacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, "Ülke ekonomisinin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde çalışabilmesi için üzerimize düşen sorumlulukları, katılım bankaları olarak yerine getirmek ve bankacılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak en önemli önceliğimiz olacaktır." ifadelere yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin ödemesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemeleri 1 aydan 12 aya kadar ötelenecek.Personel maaşlarını katılım bankaları üzerinden alan müşterilere 3 aylık maaş gideri kadar ilave finansman limiti tanımlanacak''