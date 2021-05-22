Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 785 milyar oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 5 milyar 270 milyon lira azalarak 3 trilyon 785 milyar 62 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 12 Mayıs itibarıyla 5 milyar 270 milyon lira azaldı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 790 milyar 332 milyon liradan 3 trilyon 785 milyar 62 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 6 milyar 210 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 738 milyar 697 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 12 Mayıs itibarıyla 2 milyar 980 milyon lira azalarak 688 milyar 232 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 275 milyar 391 milyon lirası konut, 13 milyar 835 milyon lirası taşıt ve 399 milyar 7 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 217 milyon lira azalarak 605 milyar 647 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,2 azalarak 147 milyar 628 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 58 milyar 550 milyon lirası taksitli, 89 milyar 78 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 59 milyon lira artarak 148 milyar 349 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 114 milyar 28 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 109 milyon lira artarak 788 milyar 850 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 12 Mayıs ile biten haftada 18 milyar 180 milyon 215 bin lira azalarak 3 trilyon 859 milyar 111 milyon 72 bin liradan, 3 trilyon 840 milyar 930 milyon 857 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,99 azalışla 1 trilyon 653 milyar 933 milyon 130 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,10 artışla 2 trilyon 48 milyar 137 milyon 174 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 766 milyon dolar artarak 255 milyar 105 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 227 milyar 469 milyon dolar olurken, bunun 142 milyar 362 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 85 milyar 107 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,46 azalarak 651 milyar 780 milyon 523 bin lira oldu.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,06 azalışla 565 milyar 955 milyon 390 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 2,20 düşüşle 208 milyar 823 milyon 33 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 250 milyar 953 milyon 312 bin lirası konut, 9 milyar 623 milyon 284 bin lirası taşıt ve 391 milyar 203 milyon 927 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 12 Mayıs ile biten haftada 9 milyar 190 milyon 500 bin lira azalarak 3 trilyon 665 milyar 760 milyon 674 bin liraya indi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,74 artış gösterdi.