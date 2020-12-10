  • BIST 1.365
  • Altın 464,875
  • Dolar 7,8646
  • Euro 9,5038
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 6 °C
»

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 3 milyar 780 milyon lira artarak 3 trilyon 626 milyar 755 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 4 Aralık ile biten haftada 3 milyar 780 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 622 milyar 975 milyon liradan 3 trilyon 626 milyar 755 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 6 milyar 748 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 düşen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 511 milyar 895 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri azaldı
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 4 Aralık ile biten haftada 142 milyon lira gerileyerek 674 milyar 840 milyon liraya indi. Söz konusu kredilerin 279 milyar 720 milyon lirası konut, 11 milyar 281 milyon lirası taşıt ve 383 milyar 839 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 312 milyon lira azalarak 598 milyar 323 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 yükselerek 142 milyar 707 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 63 milyar 698 milyon lirası taksitli, 79 milyar 10 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar azaldı
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 4 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 487 milyon lira artarak 151 milyar 68 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 520 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 35 milyon lira gerileyerek 758 milyar 97 milyon lira oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Elvan: Önümüzdeki dönemde istihdamı artırmayı ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz10 Aralık 2020 Perşembe 14:01
  • Adil Karaismailoğlu'ndan ihracat treni açıklaması10 Aralık 2020 Perşembe 13:01
  • OGM, orman sayılmayan yerlerdeki ağaçlardan faydalanılmasını kolaylaştırdı10 Aralık 2020 Perşembe 12:59
  • Toplam kredi stoku ekim sonunda 3,8 trilyon liraya ulaştı10 Aralık 2020 Perşembe 12:57
  • Yenilenebilir enerjide yerli aksamın desteklenmesine ilişkin katkı başvurularında süre uzatıldı10 Aralık 2020 Perşembe 12:56
  • GYODER Başkanı Kalyoncu: Şu andaki arz temposuyla gidilirse bu ihtiyacı karşılamayabilir10 Aralık 2020 Perşembe 12:34
  • Hamsi üç ayda 2,2 milyon dolar kazandırdı10 Aralık 2020 Perşembe 11:50
  • AnadoluJet'ten ilkbahar ve yaz aylarına özel indirim10 Aralık 2020 Perşembe 10:33
  • Tavuk yumurtası üretimi ekimde aylık bazda yüzde 5,7 arttı10 Aralık 2020 Perşembe 10:28
  • İşsizlik rakamları açıklandı10 Aralık 2020 Perşembe 10:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti