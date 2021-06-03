  • BIST 1.416
  • Altın 524,130
  • Dolar 8,7077
  • Euro 10,5665
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 28 Mayıs haftasında 40,9 milyar lira artarak 3 trilyon 922,2 milyar liraya yükseldi.
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 28 Mayıs ile biten haftada 40 milyar 906 milyon 525 bin lira artarak 3 trilyon 922 milyar 242 milyon 690 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,31 artışla 1 trilyon 690 milyar 947 milyon 879 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,93 yükselişle 2 trilyon 91 milyar 940 milyon 96 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 256 milyar 538 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 228 milyar 34 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 28 Mayıs haftasında 109 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı azaldı
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,62 artarak 658 milyar 502 milyon 552 bin lira oldu.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,35 azalışla 562 milyar 516 milyon 226 bin liraya gerilerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 3,85 yükselişle 218 milyar 82 milyon 651 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 250 milyar 897 milyon 782 bin lirası konut, 9 milyar 753 milyon 364 bin lirası taşıt ve 397 milyar 851 milyon 406 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 28 Mayıs ile biten haftada 37 milyar 812 milyon 554 bin lira artarak 3 trilyon 715 milyar 784 milyon 766 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,72 artış gösterdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 dev şirketten yerli otomobil TOGG adımı!03 Haziran 2021 Perşembe 12:58
  • Yıllık enflasyon 7 ayın ardından ilk kez geriledi03 Haziran 2021 Perşembe 12:58
  • Gelinlik sektöründe kademeli normalleşmeyle hareketlilik başladı03 Haziran 2021 Perşembe 12:57
  • Salgın sürecinde tarıma artan ilgi traktör pazarını hareketlendirdi03 Haziran 2021 Perşembe 12:57
  • Diyarbakır'da petrol keşfedilen Yenişehir-1 kuyusunda üretim için hummalı çalışma sürüyor03 Haziran 2021 Perşembe 12:56
  • Kimya mayısta en çok ihracat gerçekleştiren sektör oldu03 Haziran 2021 Perşembe 11:44
  • Yıl sonuna kadar 402 su ve sulama yatırımının tamamlanması hedefleniyor03 Haziran 2021 Perşembe 11:43
  • TOGG'dan 846,8 milyon liralık sermaye artışı03 Haziran 2021 Perşembe 11:43
  • Türkiye'nin elektrik tüketimi mayısta yüzde 19,2 arttı03 Haziran 2021 Perşembe 11:42
  • Bakan Dönmez: Cumhuriyetimizin 100. yılı nükleer enerji ile taçlanacak03 Haziran 2021 Perşembe 11:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti