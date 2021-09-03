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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 27 Ağustos haftasında 26,8 milyar lira artarak 4 trilyon 56,9 milyar liraya yükseldi.
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 27 Ağustos ile biten haftada 26 milyar 771 milyon 985 bin lira artarak 4 trilyon 56 milyar 890 milyon 301 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1 artarak 1 trilyon 768 milyar 200 milyon 801 bin liraya yükselirken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,22 gerileyerek 2 trilyon 138 milyar 632 milyon 151 bin liraya düştü.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 264 milyar 876 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 236 milyar 196 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 27 Ağustos itibarıyla 3 milyar 79 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,64 artarak 686 milyar 353 milyon 617 bin lira oldu.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,20 artışla 556 milyar 10 milyon 765 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 2,33 yükselişle 252 milyar 577 milyon 833 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 255 milyar 893 milyon 420 bin lirası konut, 9 milyar 819 milyon 168 bin lirası taşıt ve 420 milyar 641 milyon 29 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 27 Ağustos ile biten haftada 9 milyar 406 milyon 649 bin lira artarak 3 trilyon 783 milyar 863 milyon 534 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,65 artış gösterdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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