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Bankaya camı kırarak giren hırsızlar, 200 lira çalarak kaçtılar

Bursa'da özel bir banka şubesinin camını kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, alarm sisteminin devreye girmesi sonrası panik yaparak 200 lira alıp kaçtı.
Bankaya camı kırarak giren hırsızlar, 200 lira çalarak kaçtılar

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Profesör Tezok Caddesi'nde bulunan özel bir bankanın şubesinde meydana geldi. Bankaya gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, parke taşı ve dubayla camı kırarak içeri girdi.

Alarmın çalmasıyla birlikte paniğe kapılan şüpheli ya da şüpheliler, veznelerden aldıkları paralarla olay yerinden kaçtı. 155'e düşen banka alarm ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede incelemelerde bulunurken, banka görevlileri vezneden 4 adet 50 liralık banknot çalındığını belirledi.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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