  • BIST 98.741
  • Altın 387,075
  • Dolar 7,0466
  • Euro 7,6901
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 17 °C
»

Baraj göleti üzerinde oluşan yeşil tabaka tedirgin etti

Denizli'nin Güney ilçesinin Adıgüzel Barajı göleti üzerinde oluşan yeşil tabaka, görselliğiyle dikkat çekerken, ne olduğu bilinmediği için bölge halkında tedirginlik yarattı.
Baraj göleti üzerinde oluşan yeşil tabaka tedirgin etti

Adıgüzeller Mahallesi Muhtarı Onur Palaz, "Hayatımızda böyle bir şeyle ilk kez karşılaştık. Kötü bir kokusu var. Yetkililerin araştırmasını istiyoruz" dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Duran ise baraj göletinde alg patlaması yaşandığı söyledi.

Güney ilçesinde Büyük Menderes Nehri üzerinde, sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla 1989 yılında inşa edilen Adıgüzel Barajı göleti üzerinde oluşan sarı tabaka bölgede endişeye neden oldu. 26 kilometrekare alanı kapsayan ve 1 milyar metreküp su tutma kapasitesine sahip olan baraj göletinin kapaklara yakın olan kısmında yer yer oluşan tabaka görselliğiyle dikkat çekiyor. Adıgüzel Barajı, elektrik üretimine etkisi ve bölgenin sulama suyu ihtiyacını karşılaması nedeniyle hayati öneme sahip. Geniş bir havzaya yayılan ve bölgenin ekosisteminde önemli bir rolü olan Adıgüzel Barajı'nda son 1,5 ayda ortaya çıkan görüntü, bölge halkında da tedirginlik yarattı. Gölün büyük bölümünü kaplayan değişim merak konusu olurken, bunun 'ötrofikasyon' sonrası oluşan alg patlaması olduğu ifade edildi. Dış kaynaklı güçlü besinlerin göle girmesiyle oluşan ve su ekosisteminde önemli değişimleri beraberinde getiren ötrofikasyon oluşumu, sudaki oksijeni ciddi şekilde azaltıyor. Önlem alınmaması halinde gölün büyük bölümünü kaplaması muhtemel olan yosunlaşma, güneş ışığını engellediği için suyun oksijenini ciddi şekilde düşürüyor ve göldeki bitki ve canlıların da ölümüne neden olabiliyor.

'ALG PATLAMASI OLMUŞ'

Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Duran, barajdaki tabakanın alg patlamasından kaynaklandığını söyledi.

Prof. Dr. Duran, "Bu alg patlamaları besin tuzlarının suda artmasıyla gerçekleşir. Fosfor, azot gibi evsel ve sanayi atıkların suya girerek besin tuzunun zenginleşmesiyle ortaya çıkıyor. Yağışlarda besin maddelerini taşıyor. Kirliğin artığı bölgelerinde görülün bir olaydır. Biz buna 'alg patlaması' diyoruz. Alg'lerin ürettiği toksit maddeler suda yaşayan canlılara zarar verir. İyi temizlenmez ise içme suyu olarak kullanılırsa toksit etki yaratabilir. Bu olayın üzerine gidilmesi ve önleminin alınması gerekiyor. Alg patlamasının geriletilmesi için tedbirler alınmalıdır. Burası enerji amaçlı kullanılıyor ancak insani bakımdan sıkıntı olmasa da, gölde yaşayan canlılar bakımından sıkıntılı bir durum. Toksit maddeler Menderes Nehri'ne de karışabilir.  Gölün üzeri yeşil tabakayla kaplandığı için güneş ışığının girmesini engeller. Bu da suda yaşayan bitkiler ve canlıların ölümüne neden olabilir" diye konuştu.

İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜK

Adıgüzeller Mahallesi Muhtarı Onur Palaz, baraj göleti üzerinde ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştıklarını belirterek, "Yeşil tabaka gölde güzel bir görüntü oluşturuyor ancak çok kötü koku da yayıyor. Kokusu mahallemize kadar ulaşıyor. Son 1.5 aydır bu şekilde, bizde ne olduğunu bilmiyoruz. Yosun tabakası gibi görünüyor ancak araştırılmasını istiyoruz. Ben yıllardır mahallede yaşarım ancak ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Bizde tedirgin oluyoruz. Bu tabaka yüzünden barajda zaman zaman balık ölümleri de gördük" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin inşaatında bazı bloklar tamamlandı04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:09
  • Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:35
  • Karantina süreci tamamlanan vatandaşlar Muş'tan memnun ayrıldı04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:31
  • 'Vefalı kadınlar'ın ürettiği maskeler köylere ulaştırılıyor04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:31
  • Siirt'te mayına basan asker şehit oldu04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:30
  • Almanya'da kuaför ve berberler yeniden açıldı04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:13
  • Adalet Bakanlığından 'Avukatlık Kanun Taslağı' başlıklı metne ilişkin açıklama04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:10
  • Sözcü Aksoy: Yunan bakanı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değil04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:06
  • Prof. Dr. Murat Dilmener için anma töreni düzenlendi04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:02
  • Koronavirüsü yenen profesör kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti