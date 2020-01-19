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Baraj suları çekilince görünen eski köy fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Ağrı'da Yazıcı Barajı suları altında kaldıktan sonra sadece minaresi görünen ve suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıkan eski Başçavuş köyü, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı haline geldi.
Baraj suları çekilince görünen eski köy fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Dondurucu soğukların yaşandığı bölgede, sonbahar ve kış mevsimlerinde yeterli yağışın olmaması durumu baraj ve göletlerin su seviyesinin düşmesine yol açıyor. Hava sıcaklığının zaman zaman gece sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Ağrı'da, su seviyesinde düşüş yaşanan Yazıcı Barajı buzla kaplandı.

Barajın faaliyete geçmesinin ardından su altında kalan ve geçen yılın yaz mevsiminde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkan eski Başçavuş köyü de fotoğraf sanatçılarını cezbediyor.

Manzarayı görüntülemek için İstanbul'dan geldiler

Önceki yıllarda sadece minaresi su üzerinde kalan köyün, sağlık ocağı, köprü, ev, ahır ve tandır evleri de görülebiliyor.

Özellikle ilkbahardaki görselliğiyle fotoğraf tutkunlarını ağırlayan baraj gölü, şimdilerde ise beyaz örtüyle bütünleşen yapıların ortaya çıkardığı manzarasıyla ilgi çekiyor.

Ülkenin farklı bölgelerinden gelerek köyü ziyaret eden fotoğraf tutkunları, eski yapılarda gezip, sular altında kaldıktan sonra yıkılan camiden geriye kalan minareyi ilgiyle izliyor.

İstanbul'dan Ağrı'ya gelen fotoğraf sanatçıları, hem eski yapıları hem de çevresi buz ve karla kaplı minareyi fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

"Bu an bizim için çok iyi bir fırsat"

Bölgeyi ziyaret eden fotoğraf tutkunlarından Nursel Yağcıoğlu, köye ve minareye hayran kaldıklarını söyledi.

Fotoğrafçı grubuyla Ağrı'ya geldiklerini belirten Yağcıoğlu, şöyle konuştu:

"Ağrı'nın güzelliklerini görüyoruz. Baraj altında kalan bir köy, biz fotoğrafçılar için bulunmaz bir fırsattır. Kar ve kış dokusuyla birlikte inanılmaz bir fotoğraf malzemesi oluyor. Biz de bu güzellikleri çekmeye devam ediyoruz. Bilinmeyen, keşfedilmeyi bekleyen yerleri öğreniyoruz. Buraya 12 kişilik fotoğrafçı grubuyla geldik. Geçen sene barajda su miktarı daha fazla olduğu için minare suyun içindeymiş fakat bu sene su azaldığı için minare karaya çıkmış ve göl buz tutmuş. Bu an bizim için fotoğraf açısından çok iyi bir fırsat."

Kaynak: Haber Kaynağı
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