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Baraj suyu 1 kilometre çekildi, eski mezarlar ve tarım arazileri ortaya çıktı

Sivas'ta kuraklık kent genelindeki birçok baraj ve göllerini etkiledi. Ulaş ilçesindeki Karacalar Barajı'nda su seviyesi son yıllardaki en düşük seviyeye indi. Baharözü köyü yakınlarındaki baraj suyu son 5 yılda yaklaşık 1 kilometre çekildi.
Baraj suyu 1 kilometre çekildi, eski mezarlar ve tarım arazileri ortaya çıktı

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Karacalar, Yapalı ve Baharözü köylerine sınırı ve bölgenin önemli sulama kaynaklarından biri olan Karacalar Barajı'nda su seviyesi, yeterli yağış olmamasından kaynaklı kuraklık ve düzensiz sulama nedeniyle son yılların en düşük seviyesine çekildi. Özellikle 3 köyün ve Ulaş ilçesindeki tarım arazilerinin sulanmasında önemli bir rol oynayan barajın son 5 yılda gözle görülür derecede çekilen suyu bölge halkını tedirgin ediyor. Baharözü köyü yakınlarındaki baraj suyu yaklaşık 1 kilometre çekilerek Yapalı köyüne kadar ulaştı. Çekilmeyle birlikte Yapalı köyünde sular altında kalan eski mezarlar da ortaya çıktı. Köylüler, suyun çekilmesiyle ortaya çıkan bazı eski tarım arazilerinin bir kısmını tekrar kullanmaya başladı. Suyu çekilen baraj gölü dron ile havadan görüntülendi. 

'1 KİLOMETRE ÇEKİLMİŞ DURUMDA'

Köy sakinlerinden Yunus Alperen Saygın (18), "Bundan 6 sene önce barajımızın suyu çok fazla çekilmişti, ardından zamanla tekrar doldu. Ancak son iki senede yapılan bilinçsiz sulama ve kurak geçen kış mevsimi nedeniyle baraj suyunun daha da çekildiğini fark ettirdi bize. Biraz ileride bir köyümüz daha var, su eskiden oradaydı zamanla yaklaşık 1 kilometre çekilmiş durumda. Mezarların, adacıkların, bahçe ve ağaçların burada olduğunu bilmiyordum. Baraj çekilmese belki de köy halkı hiç bunların farkına dahi varmayacaktı. Bu durum aslında her şeyi açıklıyor" dedi. 

Mehmet Ece ise (18), "Son iki sene de oldukça azalma söz konusu barajımızda. Önceleri doluluk oranı yüksekti. Ancak bu sene çok daha belirgin bir hal aldı. Mezarlar, adacıklar gün yüzüne çıktı. Birinci ayda olmamıza rağmen hala kar yağışı yok. Tabi düzensiz sulama yapılmasının da bugün geldiğimiz noktada payı var" diye konuştu. 

'BÜYÜK BİR KURAKLIK BİZİ BEKLİYOR'

Bölgede doğa sporları ile uğraşan Gökhan Güneş (34) de, "Uzun zamandır burada doğa yürüyüşüne çıkarım. Bu barajın daha önceki doluluk seviyesini bilen biri olarak çekilmenin çok korkutucu olduğunu söyleyebilirim. Bu böyle devam ederse ilerde susuz günlerin bizi bekliyor demektir. Baraja çok az bir su bağlanıyor, kuraklık nedeniyle bu suyun da debisi çok düşmüş durumda. Bu durumda bilinçsiz sulamanın da etkisi var. Sürekli akan suyun toprağa iyi gelmediğini, kuraklığa sebep olabileceğini bir şekilde çiftçilerimize anlatmamız lazım. Aksi takdirde ilerleyen zamanlarda bu barajın tamamen kuruyacağını, çiftçiliğin biteceğini torunlarımıza daha güzel bir dünya bırakmamız gerektiğini anlatmamız lazım. Böyle giderse ilerleyen günlerde büyük bir kuraklık bizi bekliyor. Su seviyesinin her geçen yıl biraz daha çekildiğini söyleyebiliriz. Bu çekilme ilerleyerek devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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