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Barajda göletinde boğulan iki çocuk, aynı gün doğmuş

AKSARAY'da gezmek için evlerinden çıkan ve baraj göletinde cansız bedenleri bulunan Muhammet Sevim (13) ile aynı yaştaki Ahmet Betik'in cenazeleri bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.
Barajda göletinde boğulan iki çocuk, aynı gün doğmuş

Gökler köyünde oturan Muhammet Sevim ve arkadaşı Ahmet Bektik, dün saat 17.00 sıralarında gezmek için evden ayrıldı. İki çocuğun eve dönmemesi üzerine aileleri köy ve çevresinde arama başlattı. Yapılan arama çalışması sonucu Muhammet Sevim'e ait bisiklet ve kıyafeti köydeki Bozkır Baraj Göleti kenarında bulundu. İki çocuğun gölete girmiş olabileceği ihtimali üzerine jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerine haber verildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar su altında, jandarma ve köylüler de barajın çevresindeki arazide iki çocuğun bulunması için arama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu çocukların cansız bedeni üçer metre arayla sudan çıkartıldı. 

Ertuğrul Gazi İmam Hatip Lisesi 8'inci sınıf öğrencisi olan Sevim ve sınıf arkadaşı Bektik'in aynı gün doğdukları öğrenildi. 5 kardeş olan Muhammet ile 3 kardeş olan Ahmet'in, evin tek erkek çocuğu olduğu belirtildi. İki arkadaşın cenazeleri yapılan otopsinin ardından bugün köy mezarlığına getirildi. Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, çocukların ailesi ve köylüler katıldı. 

İki arkadaşın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

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