  • BIST 101.180
  • Altın 383,865
  • Dolar 6,9846
  • Euro 7,5714
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

Barajda izinsiz balıklandırma yapan ABD uyruklu kişiye 10 bin lira ceza verildi

Konya'daki Altınapa Baraj Gölü'ne izinsiz balıklandırma yapmaktan ABD uyruklu kişiye 10 bin lira idari para cezası uygulandı.
Barajda izinsiz balıklandırma yapan ABD uyruklu kişiye 10 bin lira ceza verildi

Alınan bilgiye göre, Konya'da bir otelde kalan Chesterr J, ticari taksi ile Beyşehir Gölü'ne giderken, sürücüden Altınapa Barajı kenarında durmasını istedi.

Chesterr J, burada sırt çantasından çıkardığı bir naylon poşet içerisindeki türü belli olmayan, kırmızı renkteki balıkları baraj sularına bıraktı.

Taksi sürücüsü de Chesterr J'nin balıkları suya bıraktığı sırada sosyal medyadan canlı yayın yapınca, takipçilerinden birisi durumu Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na bildirdi.

Federasyon yetkililerinin ihbarı üzerine ilgili videoyu izleyen Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, durumdan şüphelendi.

Yabancı uyruklu kişinin barajdaki balıklar için biyolojik bir çalışma yapmış olabileceğinden, virüs veya mikrop bulaştırmasından endişe eden yetkililer, polis eşliğinde Chesterr J'nin kaldığı otele gitti.

ABD uyruklu kişiye, barajda izinsiz balıklandırma yapmaktan adli işlem yapılırken, 10 bin lira idari para cezası kesildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kim Mağdur? Kim Halkı Tahrik Ediyor?29 Nisan 2020 Çarşamba 02:45
  • Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları 29 NİSAN29 Nisan 2020 Çarşamba 00:58
  • Bahar kendini gösterince 'Doğanın gizli kahramanları' böcekler iş başı yaptı28 Nisan 2020 Salı 16:22
  • Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtımı yarın yapılacak28 Nisan 2020 Salı 14:25
  • Kovid-19 tedbirleri herkesi kendi 'kuaförü' yaptı28 Nisan 2020 Salı 12:00
  • İstanbul'da pide fırınları denetlendi28 Nisan 2020 Salı 09:18
  • Bozcaada'da konaklama tesisleri 31 Mayıs'a kadar kapalı olacak28 Nisan 2020 Salı 09:17
  • Motosikletli bin gönüllü ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor28 Nisan 2020 Salı 09:16
  • Ağzını kapatmadan öksürmek ya da hapşırmak yasaklandı27 Nisan 2020 Pazartesi 16:19
  • Muş'ta baharın müjdecisi laleler büyülüyor27 Nisan 2020 Pazartesi 14:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti