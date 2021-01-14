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Barajda sular çekilince, arkeolojik alanlar gün yüzüne çıktı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bulunan Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesinin yüzde 5’lere düşmesiyle su altında kalan Hamamlar Höyüğü ve Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı gün yüzüne çıktı.
Barajda sular çekilince, arkeolojik alanlar gün yüzüne çıktı

İslahiye’de 1974 yılında yapılan ve ilçedeki tarım arazileri ile Amik Ovası'nı sulayan Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi mevsimsel yağışların azlığı nedeniyle yüzde 5'lere düştü. Baraj sularının çekilmesiyle, Hamamlar Höyüğü yeniden gün yüzüne çıktı. Bunun yanı sıra Tahtaköprü Barajı altında kalan Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı da 11 yıl aradan sonra yeniden göründü. Hamamlar Höyüğü ve Taşlıgeçit Arkeolojik Parkının ortaya çıktığını görenler de bölgeye giderek inceleme yaptı.

Barajın kıyısında bulunan Ağalar Obası Mahallesi sakinlerinden İbrahim Göğebakan, son günlerde çok sayıda kişinin gelerek suların çekilmesiyle ortaya çıkan höyük ve arkeolojik parkı dolaştığını belirterek, "Suların azalması ile ortaya çıkan bu tarihi eserlerimiz, barajın dolmasıyla yeniden su altında kalacak" dedi.

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