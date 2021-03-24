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Barakada çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, bir barakada çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Barakada çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

Akşam saatlerinde, Derince Çınarlı Mahallesi’nde ormanlık alanda bulunan ahşap baraka bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede barakanın tamamını sardı. Alev alev yanan barakayı görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Kullanılamaz hale gelen barakanın Behçet Y.’ye ait olduğu ve bir süre önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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