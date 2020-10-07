  • BIST 1.154
  • Altın 476,678
  • Dolar 7,8375
  • Euro 9,2251
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 31 °C
»

Barakada işkencenin detayları ortaya çıktı

​Şanlıurfa’da inşaatlarda boyacılık yapan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen dini nikahlı 2 kadınla evli İlyas Arık’ın (28), evin çatısına kurduğu barakada 40 günlük hamile Suriye uyruklu ikinci eşi Mırvet Nivej’e günlerce işkence ettiği öğrenildi.
Barakada işkencenin detayları ortaya çıktı

Akşemsettin Mahallesi'nde Mırvet Nivej, eşi tarafından 5 gün boyunca şiddete maruz kaldı. Dini nikahlı eşi tarafından sopa ve zincirle dövülüp, kerpetenle tırnaklarını çekildiği belirlenen elleri bağlı olan hamile kadın, çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla bulundu. Evin çatısında yapılan barakada kanlar içerisinde bulunan kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, kendisine şiddet uygulayan İlyas Arık ise polis tarafından gözaltına alındı. 

SANLIURFA’DA INSAATLARDA BOYACILIK YAPTIGI OGRENILEN AYNI ZAMANDA MADDE BAGIMLISI OLAN 2 ESLI ILYAS ARIK’IN (28) 40 GUNLUK HAMILE SURIYELI MIRVET NIVEJ’E EVIN DAMINDA KURDUGU BARAKADA GUNLERCE TUTUP ISKENCE ETTIGI OGRENILDI. POLISIN TITIZ CALISMASI SONUCU SIDDETTE UGRAYAN KADININ ZINCIR, KERPETEN, KANLI YASTIGI VE HALISI BULUNDU. FOTO:ALI LEYLAK-SANLIURFA-DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Arık, aldatıldığı için dini nikahlı eşini dövdüğünü öne sürerek, “Ben imam nikahlı olarak Suriyeli iki kadınla evliyim. İlk eşim Şılta El Mauva’dan 2 çocuğum var. İkinci eşim 40 günlük hamile Mırvet Nivej’den de 1 çocuğum var. Onu sevdiğim için kaçarak evlendik. Sonradan aramızda şiddetli geçimsizlik olması üzerine tartışma yaşadık. Beni aldattığı için dövdüm” dediği öğrenildi.

SANLIURFA’DA INSAATLARDA BOYACILIK YAPTIGI OGRENILEN AYNI ZAMANDA MADDE BAGIMLISI OLAN 2 ESLI ILYAS ARIK’IN (28) 40 GUNLUK HAMILE SURIYELI MIRVET NIVEJ’E EVIN DAMINDA KURDUGU BARAKADA GUNLERCE TUTUP ISKENCE ETTIGI OGRENILDI. POLISIN TITIZ CALISMASI SONUCU SIDDETTE UGRAYAN KADININ ZINCIR, KERPETEN, KANLI YASTIGI VE HALISI BULUNDU. FOTO:ALI LEYLAK-SANLIURFA-DHA

KAÇMASINA YARDIMCI OLAN YEĞEN GÖZALTINDA

Öte yandan olay sırasında İlyas Arık'ın polis ekiplerinin siren sesini duyunca kaçtığı ve bu sırada kaçışına yeğeni Halil Arık'ın yardımcı olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinde barakada bulunan kanlı halı, yastık, zincir ve kerpeteni de toplayarak merdiven boşluğuna sakladığı belirtilen Halil Arık gözaltına alınarak emniyette götürüldü.

İlgili haber:

Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı

Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye ve Rusya uzun vadeli barışın temelini atan başlıca devletlerdir07 Ekim 2020 Çarşamba 16:02
  • Rusya'dan Kapalı Maraş açıklaması07 Ekim 2020 Çarşamba 15:57
  • Barakada işkencenin detayları ortaya çıktı07 Ekim 2020 Çarşamba 15:36
  • Türkiye'de ilk defa eşeklere mikroçip takıldı07 Ekim 2020 Çarşamba 15:25
  • İki doktoru darbettiği ileri sürülen şüpheli: Pişman değilim, hakkımı savundum07 Ekim 2020 Çarşamba 15:24
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da07 Ekim 2020 Çarşamba 15:11
  • Konya'da 30 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu07 Ekim 2020 Çarşamba 14:46
  • Firari Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi07 Ekim 2020 Çarşamba 14:46
  • İçişleri Bakanı Soylu: Meseleyi sadece uyuşturucu kullanan çocuk olarak görmek yanılgıların en büyüğü07 Ekim 2020 Çarşamba 14:45
  • Türkiye, Uygur Türkleri meselesine ilişkin tepkisini BM'de dile getirdi07 Ekim 2020 Çarşamba 13:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti