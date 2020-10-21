  • BIST 1.210
  • Altın 482,461
  • Dolar 7,8080
  • Euro 9,2594
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

Barcelona, 4 futbolcusunun sözleşme süresini uzattı

İspanya'nın Barcelona Kulübü, futbolcularından Gerard Pique, Marc Ter Stegen, Clement Lenglet ve Frenkie de Jong'un sözleşme sürelerini uzattı.
Barcelona, 4 futbolcusunun sözleşme süresini uzattı

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, futbolculardan Pique'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2024'e, kaleci Ter Stegen'in sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e, Lenglet ve De Jong'un sözlemesinin ise 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı bildirildi.

Katalan kulübü, serbest kalma bedellerini ise Pique ve Ter Stegen'de 500 milyon avro, De Jong'da 400 milyon avro ve Lenglet'de 300 milyon avro olarak açıkladı.

Kovid-19 salgınından dolayı futbolcularının maaşlarını düşürmek için yarından itibaren müzakerelere başlayacak olan Barcelona'nın, görüşmelerden önce takımdaki 4 önemli isimle sözleşme yenilemesi dikkati çekti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çağlar Söyüncü'den sakatlık açıklaması: Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm19 Ekim 2020 Pazartesi 16:53
  • Trabzonspor'da Vitor Hugo ve Djaniny için imza töreni düzenlendi19 Ekim 2020 Pazartesi 16:52
  • 14 milyar avroluk futbol resitali başlıyor19 Ekim 2020 Pazartesi 11:40
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid19 Ekim 2020 Pazartesi 11:39
  • Medipol Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor19 Ekim 2020 Pazartesi 10:20
  • Milli yüzücü Emre Sakçı Budapeşte'de birinci oldu19 Ekim 2020 Pazartesi 09:38
  • Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın Covid-19 testi pozitif çıktı18 Ekim 2020 Pazar 23:32
  • Fenerbahçe, İzmir'den 3 puanla döndü18 Ekim 2020 Pazar 23:29
  • Getafe sahasında Barcelona'yı mağlup etti18 Ekim 2020 Pazar 09:22
  • Superbike'da mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz’de birinci oldu17 Ekim 2020 Cumartesi 18:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti