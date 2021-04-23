  • BIST 1.345
  • Altın 477,565
  • Dolar 8,3173
  • Euro 10,0238
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 13 °C
»

Barcelona, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu üyesi olarak kalma kararı aldı

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu üyesi olarak kalma kararı aldığını duyurdu.
Barcelona, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu üyesi olarak kalma kararı aldı

Kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin futbolseverlere kaliteli bir gösteri sunabilecek bir turnuva olduğu, bu girişimin gerçekleşmesi için futbol dünyasının dayanışma içinde yeni formüller araması gerektiği belirtildi.

"Avrupa Süper Ligi'nin bir parçası olmamanın tarihi bir hata olacağı görüşüyle bu karar alındı." denilen açıklamada, Barcelona Yönetim Kurulunun, yaşanacak gelişmelere göre ileride tüm üyelerin görüşüne başvurma hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

Açıklamada, "Özellikle mevcut sosyo-ekonomik ortamda Avrupa'daki futbol kulüplerinin çoğunluğunun görüşlerini paylaştığı, futbol dünyasının finansal sürdürülebilirliğini ve güçlenerek ayakta kalmasını garanti altına almaya yönelik yapısal reformların gerçekleştirilmesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Madrid Ticaret Mahkemesinin aldığı, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüplerinin haklarını koruyan kararın da dikkate alınması gerektiği aktarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu22 Nisan 2021 Perşembe 14:25
  • Fatih Terim'den Avrupa Süper Ligi projesine karşı UEFA ve FIFA'ya destek22 Nisan 2021 Perşembe 11:53
  • NBA'de Suns, 76ers deplasmanında kazandı22 Nisan 2021 Perşembe 11:53
  • Denizlispor, deplasmanda 10 maçtır kazanamıyor22 Nisan 2021 Perşembe 11:52
  • FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın 3. Avrupa Şampiyonası gururu22 Nisan 2021 Perşembe 11:22
  • Süper Lig'de 37. hafta heyecanı başlıyor22 Nisan 2021 Perşembe 11:21
  • NBA'de 3 basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı22 Nisan 2021 Perşembe 11:20
  • Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Olimpik ve paralimpik sporcular öncelikli Kovid-19 aşı uygulamasına dahil edildi22 Nisan 2021 Perşembe 11:20
  • MKE Ankaragücü, 2 yıl sonra 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı22 Nisan 2021 Perşembe 11:17
  • Uluslararası Olimpiyat Komitesinden Tokyo Oyunları öncesinde Japonya'nın yeni OHAL sürecine destek22 Nisan 2021 Perşembe 09:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti