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Barcelona, basketbolda başantrenör Sarunas Jasikevicius ile anlaştı

İspanya'nın Barcelona Kulübü, basketbol takımının başına Litvanyalı Sarunas Jasikevicius'u getirdi.
Barcelona, basketbolda başantrenör Sarunas Jasikevicius ile anlaştı

İspanya'nın Barcelona Kulübü, basketbol takımının başına Litvanyalı Sarunas Jasikevicius'u getirdi.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Jasikevicius ile 3 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Jasikevicius, son olarak Litvanya'nın Zalgiris takımını çalıştırmıştı.

Katalan kulübü, basketbolcu olduğu dönemde 2000-2003 ve 2012-2013 sezonlarında Barcelona formasını giyen Jasikevicius ile anlaşılmasını "Eve hoşgeldin" diye duyurdu.

İspanya basketbol liginde bu sezon finalde Baskonia'ya 69-67 yenilerek şampiyonluğu kaçıran Barcelona'da başantrenör Svetislav Pesic, dün görevden alınmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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