  • BIST 1.519,250
  • Altın 552,43
  • Dolar 9,5441
  • Euro 11,0716
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Barcelona Kulübü, teknik direktör Koeman'ın görevine son verdi

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine son verdi.
Barcelona Kulübü, teknik direktör Koeman'ın görevine son verdi

Barcelona Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Barcelona Kulübü, A takımın teknik direktörü Ronald Koeman'ı bu akşam görevinden aldı. Kulüp Başkanı Joan Laporta, Rayo Vallecano yenilgisinin ardından kararı kendisine bildirdi." ifadeleri kullanıldı.

Koeman'ın bu perşembe kulüp tesislerinde takıma veda edeceği belirtilen açıklamada, Hollandalı teknik adama yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek kariyerinde başarı dilendi.

Barcelona, 15 puanla 9. sırada olduğu ligde bu sezon şimdiye kadar oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Katalan takımı, geçen hafta sonu sahasında oynadığı maçta Real Madrid'e 2-1 yenildikten sonra dün akşam da deplasmanda Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu.

Barcelona'da yaklaşık 15 ay görev yapan Koeman, toplamda 67 maça takımın başında çıkarak 39 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 12 beraberlik aldı.

Koeman, Barcelona ile geçen sezon Kral Kupası'nı kazandı.

İspanyol basını, Barcelona'da Koeman'ın yerine gelebilecek en güçlü teknik direktör adayının Xavi Hernandez olduğunu iddia ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TFF Başkanı Özdemir: Bir iki gün içinde yeni MHK'mizi göreve getireceğiz27 Ekim 2021 Çarşamba 16:14
  • Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi27 Ekim 2021 Çarşamba 09:20
  • Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı26 Ekim 2021 Salı 21:12
  • Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı26 Ekim 2021 Salı 20:15
  • Trabzonspor 9 eksikle çalıştı26 Ekim 2021 Salı 18:20
  • Şahika Ercümen paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metre ile dünya rekoru kırdı26 Ekim 2021 Salı 10:11
  • A Milli Kadın Futbol Takımı, Sırbistan maçına odaklandı26 Ekim 2021 Salı 09:34
  • Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti26 Ekim 2021 Salı 09:33
  • Süper Lig'de görünüm26 Ekim 2021 Salı 09:32
  • Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı25 Ekim 2021 Pazartesi 19:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti